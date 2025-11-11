Naši Portali
Prijavi grešku
Darko Milinović: Kad je već u Zagrebu zabranjen, neka Thompson dođe u grad koji je površinom veći od Washingtona

Zagreb: Darko Milinović komentirao uhićenje Vilija Beroša
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji hr
11.11.2025.
u 17:46

'Bilo bi tu puno simbolike! Marko na tebi je, čekamo te.'

Uoči sjednice Skupštine Grada Zagreba gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je kako Thompsonova koncerta neće biti - 'Koncert zakazan za 27. prosinca će biti jer imamo ugovor sklopljen po tadašnjim uvjetima, nema nikakvih uvjeta vezanih uz stvari kao što su ustaški pozdravi i simboli. Ovaj zaključak, koji je prije svega politički bavi se korištenjem prostora u vlasništvu Grada, kojom upravljaju gradska poduzeća i ustanove. Uvode se određena pravila. Da bude jasno, ovaj zaključak ne bavi se time što netko radi u privatnom prostoru niti time što država radi u svojim državnim prostorima. Rekao sam da se koncert 28. neće održati. Hoće li biti Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravlja Grad, to ovisi o koncertu koji će se održati 27. prosinca', rekao je Tomašević, piše tportal. Reakcije su stigle sa svih strana, a komentar na izjavu imao je i bivši ministar zdravstva i gradonačelnik Gospića Darko Milinović.



On je na svom Facebook profilu pružio podršku Thompsonu i usput se pohvalio površinom Gospića - 'Vidim da će Tompsonov koncert u Zagrebu, najvećem gradu u Hrvatskoj, biti zabranjen! Pa ako je zabranjen u najvećem gradu po broju stanovnika neka Marko dođe u površinom najveći grad u Hrvatskoj i jedan od najvećih gradova u Europi i jedan od najvećih u svijetu (veći smo od Pariza, Amsterdama, Madrida, Budimpešte, Varšave, Washingtona, New Yorka, Beča itd) i toj Europi iz Gospića pošalje poruku', i dodao 'Bilo bi tu puno simbolike! Marko na tebi je, čekamo te.'

Ključne riječi
Gospić Zagreb Thompson Tomislav Tomašević Darko Milinović

VA
VanjaPlank
17:53 11.11.2025.

Zabranitelj Tomašević. Tolko o tome o umjetnosti o inkluzivnosti o pravima o slobodama .Izgleda da je umjetnost samo za ljevičare i Frljičeve mališane

Avatar Banana man
Banana man
18:55 11.11.2025.

Darko, problem je ako ovaj može nekom e nešto zabranjivati...to je najveći problem jer tu nema pomaka...nema nazad ni centimetra

LJ
Ljeto2023
18:26 11.11.2025.

Pa da je htio u taj "velegrad" sigurno bi ga i bez tvog poziva održao

