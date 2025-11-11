Darko Milinović: Kad je već u Zagrebu zabranjen, neka Thompson dođe u grad koji je površinom veći od Washingtona

Uoči sjednice Skupštine Grada Zagreba gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je kako Thompsonova koncerta neće biti - 'Koncert zakazan za 27. prosinca će biti jer imamo ugovor sklopljen po tadašnjim uvjetima, nema nikakvih uvjeta vezanih uz stvari kao što su ustaški pozdravi i simboli. Ovaj zaključak, koji je prije svega politički bavi se korištenjem prostora u vlasništvu Grada, kojom upravljaju gradska poduzeća i ustanove. Uvode se određena pravila. Da bude jasno, ovaj zaključak ne bavi se time što netko radi u privatnom prostoru niti time što država radi u svojim državnim prostorima. Rekao sam da se koncert 28. neće održati. Hoće li biti Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravlja Grad, to ovisi o koncertu koji će se održati 27. prosinca', rekao je Tomašević, piše tportal. Reakcije su stigle sa svih strana, a komentar na izjavu imao je i bivši ministar zdravstva i gradonačelnik Gospića Darko Milinović.

On je na svom Facebook profilu pružio podršku Thompsonu i usput se pohvalio površinom Gospića - 'Vidim da će Tompsonov koncert u Zagrebu, najvećem gradu u Hrvatskoj, biti zabranjen! Pa ako je zabranjen u najvećem gradu po broju stanovnika neka Marko dođe u površinom najveći grad u Hrvatskoj i jedan od najvećih gradova u Europi i jedan od najvećih u svijetu (veći smo od Pariza, Amsterdama, Madrida, Budimpešte, Varšave, Washingtona, New Yorka, Beča itd) i toj Europi iz Gospića pošalje poruku', i dodao 'Bilo bi tu puno simbolike! Marko na tebi je, čekamo te.'