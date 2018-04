'Radio sam u dobroj namjeri, žalit ću se na presudu'

- Sve što sam tada radio, radio sam u dobroj namjeri jer sam kao župan želio da osnovnoškolci imaju osiguran prijevoz do svojih škola i da ne padne dodatni teret na leđa njihovih roditelja. Radi se o tome da je Presečki grupa kupila AP Varaždin u stečaju i da su preuzeli i sve obveze, uključujući i sve radnike. Među obvezama bio je i prijevoz osnovnoškolaca. S druge strane, nismo imali alternativu jer su se prethodno za tu uslugu javile samo dvije tvrtke, AP Varaždin u stečaju i tvrtka koja nije zadovoljavala uvjete do te mjere da u dokumentaciji nisu dokazali da mogu uopće obaviti uslugu prijevoza djece - rekao je Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, koji je kao bivši župan na Prekršajnom sudu u Varaždinu kažnjen sa 6000 kuna zbog sklapanja ugovora o prijevozu učenika osnovnih škola bez provedenog postupka javne nabave. Županija je kažnjena s 24.000 kuna.

Štromar kaže da bi Županija sad bila u boljem položaju da župan Radimir Čačić nije povukao tužbu koju je Županija uputila prema Upravnom sudu.

- Da to nije napravio, bilo bi možda dokazano da je Županija radila sve po zakonu. No, njemu očito nisu važni ni učenici, ni Županija, a na posljedice su ga upozoravali i njegovi suradnici. Dakle, župan Čačić sam je Županiji izrekao presudu, a

sve iz neke nedokučive osvete prema meni osobno. I baš zato što sam uvjeren da sam bio u pravu i da sam radio po zakonu, jer je sigurnost djece tada bila najvažnija, a i činjenica da bi 5000 školaraca ostalo bez prijevoza do

škola, na presudu ću se žaliti - rekao je Štromar.