Putovanja vlakom, orgazmi i položaj Sunca: Ovo je 10 neobičnih vjerovanja ljudi kroz povijest

Ljudi su kroz ljudsku povijest uvijek voljeli vjerovati u raznolike čudne i bizarne stvari. Razlog toga je što su ljudi sami po sebi znatiželjna i maštovita bića koja smišljaju priče i mitove da bi objasnili svijet koji ih okružuje. No, to može dovesti do stvaranja neutemeljenih vjerovanja i praznovjerja.

Primjer takvih neutemeljenih vjerovanja je praksa puštanja krvi. Za ovu praksu vjerovalo se da je univerzalni lijek za razne bolesti poput temperature i upale, pa čak i da pomaže u liječenju mentalnih bolesti. Sada nakon raznih utemeljenih studija, zna se da je to bila pogrešna pretpostavka. Ovaj popis sadrži činjenice o stvarima u koje su ljudi vjerovali, a u nastavku slijedi deset vrlo bizarnih i vrlo čudnih vjerovanja za koje su ljudi u dalekoj prošlosti smatrali vjerodostojnim. Postavlja se pitanje, u što sada ljudi vjeruju, a za nekoliko stotina godina će smatrati to potpuno bizarnim, ludim i neistinitim?

10. Janjetina na bazi povrća

U srednjem vijeku širilo se vjerovanje da pamuk uvezen iz Indije može proizvoditi janjetinu od povrća. Prema tom vjerovanju, povrće je bilo pupčanom vrpcom pričvršćeno za pamuk. Začetnik ovog vjerovanja je Sir John Mandeville u 14. stoljeću, a prema njegovom izvještaju biljka koja je pronađena u Tatariji, na današnjem prostoru Mongolije i Rusije proizvela je tikve koje su sadržavale malene janjce. Mandevilleovi zapisi uglavnom su se temeljili na glasinama, a većina onoga što je napisao o svojim putovanjima bilo je lažno i pretjerano.

Međutim, mitovi o povrtnoj janjetini imaju i drugu inačicu. Tako se vjerovalo da će janje koje pojede svu hranu u svom okruženju uginuti. Druga mogućnost je da ih love vukovi. Kasnije su drugi autori prihvatili i tvrdili da su vidjeli povrtnu janjetinu. To nije istina, ali se ovo vjerovanje zadržalo sve do 1600-tih godina.

Sada je dokazano da janjetina od povrća ne postoji i da se radi samo o srednjovjekovnom mitu. Utvrđeno je da ne postoje znanstveni dokazi koji potvrđuju postojanje povrtne janjetine. Znanstvenici smatraju da je ovaj mit nastao na temelju nerazumijevanja podrijetla vune i pamuka. Tome je još svakako dodatno pomogla činjenica da je pamuk dovezen iz dalekih zemalja, a vuna je uspjela uvjeriti ljude u postojanje biljke koja proizvodi biće koje izgleda poput janjeta.

9. Pranje ruku nije uvijek bilo normalno

U dalekoj prošlosti liječnici nisu bili upoznati s teorijom klica. Nepoznavanje te teorije dovelo je do loše higijene liječnika koja je uzrokovala povećanu stopu smrtnosti kod pacijenata. Liječnici bi izvršili obdukciju leševa, a zatim odmah nakon toga rađali živorođenu djecu.

Zbog toga su se stvorile masovne infekcije i ozbiljne komplikacije za majke. Međutim, povećana smrtnost pacijenata naglo je prekinuta 1840-tih godina kada je mađarski liječnik Ignaz Semmelweis iznio opažanje. Naime, jedan od njegovih kolega preminuo je nakon što je posjekao prst tijekom obdukcije. Tragedija ga je navela na zaključak da je liječnički nedostatak higijene odgovoran za visoke stope smrtnosti. Za početak Semmelweis je počeo provoditi politiku da svi liječnici između pacijenata imaju obvezu prati ruke. Vrlo brzo nakon uspostavljanja novog režima- smrtnost se smanjila. Međutim, njegova ideja da svoje spoznaje i svoje znanje podijeli s ostatkom medicinskog svijeta nije prihvaćena, a Semmelweis je to protumačio da je publikacija o toj temi vrlo loše napisana. Medinska sestra Florence Nightingale 1860. godine krenula je sa snažnijim zagovaranjem pranja ruku te je od tog trenutka ono postali prihvaćena praksa u cijelom svijetu.

8. Uklanjanje viška krvi kao alternativni lijek

U medicini je sasvim normalno bilo koristiti pijavice za uklanjanje krvi u čovjekovom organizmu. To je bio posve normalan medicinski tretman koji je bio utemeljen na pogrešnom vjerovanju da je višak krvi u ljudskom tijelu uzrok mnogih bolesti. Ovo vjerovanje u medicinskim krugovima smatralo se relevantnim sve do kasnih 1800-ih godina. Prema ovom vjerovanju, uklanjanjem viška krvi iz organizma mogle su se izliječiti mnoge bolesti.

Međutim, ova praksa se pokazala pogubnom za pacijente i uzrokovala povećan broj smrtnih slučajeva. Također, unatoč štetnosti puštanje krvi postalo je vrlo popularno u 19. stoljeću. Prema nekim procjenama, u Francuskoj je bilo uvezeno 42 milijuna pijavica u svrhu prakticiranja ove metode. Brijači i ostali njegovatelji često su bili odgovorni za primjenu pijavica na pacijente. Neki od najekstremnijih slučajeva su više od 100 primljenih pijavica za vrijeme jednog tretmana. Njegovatelji su koristili zašećerenu vodu, mlijeko ili krv kao mamac za pijavice koje su trebale sisati kožu pacijenta. Velika potražnja za pijavicama dovela je do nestašice tih stvorenja diljem svijeta što je također dovelo do značajnog povećanja njihovih troškova.

Nove okolnosti potaknule su njegovatelje da krenu u potragu za novim mogućnostima i da pronađu načine za produljenje života pijavica. Kako bih održali na životu, medicinski djelatnici odlučili su poduzeti kreativne korake, tako su hranili pijavice sirovim mesom ili su ih zalijevali rakijom. Krajem 1820-tih prvi liječnici počeli su govoriti da ovo nije adekvatna metoda liječenja. To je ujedno i postala prekretnica u povijesti medicinske struke jer je označila početak kraja prakse koja se koristila stoljećima, ali se na kraju pokazala neučinkovitom i štetnom.

7. Isaac Newton zagovarao je Biblijska vjerovanja

Isaac Newton svakako je sinonim za znanost i znanstvenu zajednicu te se smatra jednom od najistaknutijih osoba unutar nje. Za života bio je fasciniran alkemijom i proširio svoje vještine daleko izvan fizike i matematike. Newton je bio toliko duboko zadubljen u alkemiju da je izgradio vlastite peći za izvođenje alkemijskih eksperimenata.

Također, vrlo često je pisao opširne radove o toj temi s uvjerenjem da se svaka tvar može transformirati u drugu. Koristio je kodove da bi sakrio svoje teorije od stranaca i sačuvao osobna mišljenja. Njegove ideje i vjerovanja bile su opovrgnute, a moderni čitatelji bi njegove spise i dokumente vjerojatno doživjeli kao religijske rasprave, a ne kao znanstvene tekstove.

Newton je imao još puno suludih i čudnih vjerovanja. Naime, smatrao je da je kamen mudraca vrlo vrijedan i važan predmet i zbog toga ga je vrlo aktivno tražio. Osim toga, bio je vrlo pobožan i vjerovao je u tumačenja Biblije i velik dio svog vremena posvetio je otkrivanju tajne šifre za koju je vjerovao da je ugrađena u Bibliju. Šifra bi, tvrdio je, služila kao sredstvo otkupljenja čovječanstva prije neizbježnog Božjeg povratka.

Nakon proučavanja tekstova iz Biblije došao je do zaključka da će ovaj svijet u kojem danas živimo završiti 2060. te bi se ta teorija ipak mogla ostvariti. Međutim, mnogi teoretičari kroz povijest predviđali su razne religijske apokalipse, ali ipak su svi do sada bili u potpunom krivu.

6. Ideje o seksualnom oslobođenju povezane su sa svemirom

Psihoanalitičar Wilhelm Reich zagovarao je ideje o seksualnom oslobođenju na Zapadu. Naime, Reich je vjerovao da orgazme uzrokuje tajanstvena energija "orgon", prisutna u atmosferi. Prema nekim navodima, ta je energija prisutna i kreće se cijelim svemirom. Također, Reich je tvrdio da dobar orgazam može osloboditi osobu.

Međutim, u ovom vjerovanju postoji i loša posljedica, a to je da osobe koje dožive loš orgazam mogu postati zarobljenici u vlastitom tijelu te bi to moglo utjecati na njihov um. Valja napomenuti da 1930-tih u Hitlerovoj Njemačkoj seksualno oslobođenje nije bilo popularno. To je natjeralo Reicha da se odseli u New York gdje su njegove ideje prihvaćene od strane obespravljene ljevice.

Reich je zbog svojih uvjerenja izumio uređaj - "Akumulator orgonske energije" za koji je vjerovao da osobu može energizirati orogonom. Pripadnici ljevice su bili oduševljeni ovim izumom, ali konzervativci su imali strah od njega. Neki ljudi i danas vjeruju u moć Reichova izuma unatoč tome što su njegova uvjerenja o orgazmičkom svemiru odbačena. Na polovici 20. stoljeća Reichu su vlastite ideje donijele etiketu komunističkog simpatizera. Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) ga je progonila zbog prodaje njegovog izuma. Zahtijevali su da se sva literatura o njegovim vjerovanjima kao i njegovi uređaji unište. Reich je prekršio naredbe i zbog toga je vrlo brzo uhićen, poslan je u savezni zatvor zbog tih zločina te vrlo brzo umro u samoći 1957. godine.

Wilhelm Reich se zbog svojih izuma iz neprijatelja fašističke Europe transformirao u neprijatelja američke vlade što je uzrokovalo niz kontroverzi. Sve to se dogodilo zbog radikalnih ideja o seksualnom oslobođenju i orogonskoj energiji. Usprkos zatvoru i njegovim idejama, Reich kao i njegova ostavština ostali su upamćeni i značajni, a njegove teorije o seksualnom oslobođenju i danas su predmet mnogih rasprava.

5. Žene koje su doživjele orgazam smatrale su se muževnima

Na početku 20. stoljeća liječnici su čvrsto vjerovali da žene ne osjećaju želju za seksualnošću. Zbog toga su se ženski orgazmi smatrali problematičnim. Kada je došlo do ženskog orgazma, liječnici su smatrali da je to nešto čemu treba dati veću pažnju i da se taj "problem" treba riješiti. Tada su stručnjaci smatrali da seksualnost žene nije važna za mentalno i fizičko zdravlje.

Sigmund Freud bio je bio je jedan od glavnih teoretičara kada je u pitanju ova ideja. Naime, on je tvrdio da da stimulacija klitorisa može dovesti do psihoze kod žena. To je gledište dovelo do institucionalizacije mnogih žena. Žene koje su mogle doživjeti orgazam smatrale su se muževnima i neuravnoteženima. Neke od njih etiketiralo se i kao lezbijke što se tada smatralo mentalnom bolešću.

U to vrijeme, ova teorija bila je zastupljena u mnogim zemljama i kulturama diljem svijeta. Tako je vibrator izumljen za navodno rješavanje ženske histerije i seksualne frustracije. Liječnici su ovaj izum koristili za ublažavanje ženske histerije. Ovo uvjerenje je ojačalo ideju da su žene samo posude za mušku anatomiju. Liječnici su uvjeravali svijet da žene nisu u stanju iskusiti istinsku seksualnu želju. Danas su pak orgazmi vrlo važni i ključni za fizičko i mentalno stanje žena, a ovi mitovi i stigme pomogli su u razbijanju mitova i stigmi koje su ranije bile vezane za žensku seksualnost.

4. Putovanja vlakom smatrale su se opasnima za zdravlje

Strah od novih otkrivanja i tehnologija nije nešto što se veže samo za sadašnjost. To je zapravo problem od početka industrijske revolucije. Razvoj 5G mreže ili umjetne inteligencije je nešto od čega ljudi danas strahuju, ali i u prošlosti je razvoj novih i naprednih tehnologija u ljudima budio strah. Tako je izum prve lokomotive u 19. stoljeću u ljudima stvarao strah od velike brzine što je dovelo do toga da maternice žena izlete iz njihovih tijela. Tada je najveća moguća brzina iznosila 80 km/h.

Liječnici su bili zabrinuti za žene i smatrali da su one previše osjetljive za brza putovanja. Tada je brzina od 80 km/h bila veliko dostignuće i u fizici se smatrala ekstremom zbog čega je društvo strahovalo od budućnosti. Također je postojao strah da bi se ljudsko tijelo - bez obzira na spol - moglo rastopiti ako bude izloženo tim brzinama. Osobama koje putuju vlakom savjetovalo se da vode računa o tome koliko često putuju vlakom te da bi pretjerana količina željezničkih putovanja mogla uzrokovati posljedice za zdravlje, pa čak i psihičko.

Danas se sugerira da svaki strah od nečeg nepoznatog i novog proizlazi iz "moralne panike", a društvo za sve novo što dolazi doživljava kao promjenu života iz temelja. Tako se vjerovalo da pandemija koronavirusa označava kraj svijeta, a razvoj sustava ChatGPT potpuno prevladavanje računala i robota nad ljudima.

3. Sunce je hladan planet

Sunce se smatra bitnim izvorom života na Zemlji koji daje toplinu i svjetlost za održavanje života. Površina Sunca zbog svoje temperature nije pogodna za sve živuće organizme. Ova danas poznata i točna činjenica nije se činila takvom i astronomu Williamu Herschelu koji je 1795. otkrio Uran. Herschel je predložio bizarnu teoriju da Sunce nije samo zvijezda već ogroman planet. Tvrdio je da ako su drugi planeti pogodni za održavanje života, da bi onda to moglo biti i Sunce. Pretpostavljao je da Sunce nije vruće već hladno. Bio je prekriven, tvrdio je, svjetlećim materijalom. Ili je to možda bio iznimno reflektirajući ocean koji je mogao podržati život prilagođen svijetlim uvjetima.

Teorija koju je Herschel uspostavio utemeljena je na novootkrivenim sunčevim pjegama, odnosno sugerirao je da u to možda točke na planetu daleko izvan atmosfere ili su možda bili stjenoviti vrhovi koje su otkrile plime i oseke oceana. Usprkos njegovim postignućima na području astronomije, Herchelove teorije su odbačene od strane znanstvene zajednice. Danas je opće poznata činjenica da Sunce nije planet već zvijezda koja je intenzivno vruća. . Osim toga, sunčeve pjege proizvode sunčevo magnetsko polje, a ne kao rezultat oceana ili planinskih vrhova. Unatoč pogrešnim pretpostavkama, Herschelov doprinos atonomskoj zajednici nije zanemariv.

2. U Svemiru nije vruće

Godine 1912. Hanns Hörbiger i njegov partner Philip Fauth predložili su teoriju koja je uzdrmala znanstvenu zajednicu. Pretpostavili su da su planeti, zvijezde, pa čak i ljudi, svi napravljeni od leda. Dvojac je tvrdio da je galaksija Mliječni put nastala kada se masivna zvijezda sudarila s mrtvom zvijezdom ispunjenom vodom. To je rezultiralo stvaranjem leda, tvrdili su, koji je ubrzo formirao Mliječnu stazu i nekoliko drugih solarnih sustava. Isprva je šira znanstvena zajednica odbacila ovu teoriju. Uostalom, nedostajali su mu matematički i fizički dokazi.

No, Hörbiger je odbacio te zabrinutosti, rekavši da bi izračuni mogli dovesti ljude u zabludu. Također je zaprijetio da će svakoga tko se suprotstavi njegovoj teoriji tretirati kao neprijatelja. Unatoč kritikama, Hörbiger je ipak pokušao popularizirati svoju teoriju. Nadao se da će javna podrška natjerati znanstvenike da to prihvate. Iako mainstream znanost nije prihvatila Hörbigerove ideje, neki vrlo problematični mislioci jesu. Oni su bili nacisti koji su brzo dolazili na vlast u Njemačkoj do kasnih 1920-ih, i vjerovali su da je Hörbigerova teorija superiornija od onih koje su stvorili židovski znanstvenici.

Ova je ideologija dobila zamah u Njemačkoj nakon Prvog svjetskog rata kako je antisemitizam bio u porastu. Nacisti su uskoro u potpunosti usvojili Hörbigerove ideje—i druga užasavajuća uvjerenja. Adolf Hitler i drugi glavni nacistički vođe vjerovali su da Hörbigerova teorija ima rasne implikacije. Kroz nju je, tvrdili su, arijska rasa bila superiorna jer je napravljena od leda, za razliku od drugih rasa.

1. Zemlja nije u središtu

Krajem drugog stoljeća širilo se vjerovanje da je Zemlja zapravo središte svemira. Ovo se gledište zadržalo među drevnim promatračima koji su vjerovali da se sunce, zvijezde i mjesec okreću oko našeg planeta. Neki od poznatih filozofa tog vremena, poput Aristotela i Ptolemeja, podržavali su ovu ideju.

Također, ranokršćanska vjerovanja pojačala su ovu perspektivu. Sljedbenici povijesne vjere držali su do toga da je Bog uspostavio Zemlju u centar Svemira kako bi ona postala posebna i jedinstvena. Međutim, nedostajali su visokotehnološki instrumenti kojima bi se opovrgnula njihova teorija. S vremenom, razvile su se znanstvene spoznaje i razumijevanja te je ovo gledište potpuno poništeno.

Nekoliko stoljeća kasnije kao alternativno vjerovanje pojavio se Heliocentrični sustav koji predlaže da se sva tijela u Sunčevom sustavu okreću oko Sunca. Heliocentrični sustav dobio je brojna prihvaćanja u znanstvenoj zajednici, a uvelike su ga pogurala monumentalna postignuća poput Galileovog izuma teleskopa. Danas, stoljećima kasnije, Heliocentrični model ostao je standardno pravilo do danas u znanstvenim krugovima.

