Sergej Karaganov, ruski politolog i počasni predsjednik Ruskog vijeća za vanjsku i obrambenu politiku, izazvao je šok izjavom da bi neupotreba nuklearnog oružja u Europi bila "strašan grijeh". Karaganov, poznat po nadimku "Profesor Sudnji dan", tvrdi da je upotreba taktičkog nuklearnog oružja nužna kako bi se spriječio širi sukob između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. "Upotreba nuklearnog oružja, u ekstremnim slučajevima, strašan je grijeh, ali ne koristiti ga i osuđivati svoj narod na veliki rat još je veći grijeh", kazao je u intervjuu za rusku državnu televiziju. Ove riječi dolaze u trenutku eskalacije napetosti između Rusije i NATO-a, posebice zbog rata u Ukrajini i promjene stava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je sugerirao da bi Ukrajina mogla povratiti teritorije izgubljene u sukobu s Rusijom, piše Express.

Karaganov, poznat po svojoj bliskosti s Kremljem, ponovio je narativ o "prijetnji sa Zapada", tvrdeći da je potrebno "slomiti volju europskih elita" kako bi se spriječila daljnja eskalacija. "Moramo napustiti ideju da se nuklearni rat ne može dobiti. To je glupost. Nuklearni rat se može dobiti, ne daj Bože da se dogodi", dodao je, izazivajući zabrinutost među međunarodnim promatračima.

Prema izvješćima, ruski borbeni zrakoplovi nedavno su narušili zračni prostor NATO-a, dok su ruske nuklearne podmornice zabilježene u Sjevernom moru, što je izazvalo stanje visoke pripravnosti među članicama saveza. Osim toga, tvrdnje o ruskom planu za invaziju na "sivu zonu" prije kraja godine dodatno su podignule strahove od potencijalnog Trećeg svjetskog rata.

I ruski propagandist Vladimir Solovjov, poznat po agresivnoj retorici, podržao je ideju o nuklearnim napadima, čak se podrignuvši prijedlogu bombardiranja britanskih gradova poput Oxforda i Cambridgea kako bi se "desetkovala britanska elita". Ovi komentari dodatno podižu napetosti u vrijeme kada NATO razmatra odgovor na ruske provokacije. S druge strane, međunarodna zajednica izrazila je zabrinutost zbog ovakve retorike. Analitičari upozoravaju da bi eskalacija sukoba u Ukrajini mogla imati katastrofalne posljedice, posebice ako se uzme u obzir nuklearni arsenal Rusije. U isto vrijeme, promjena stava Donalda Trumpa prema Ukrajini, koji je ranije zagovarao pregovore s Rusijom, dodatno komplicira situaciju. Dok Kremlj nastavlja s ratobornom retorikom, svjetski lideri pozivaju na smirivanje tenzija i diplomatska rješenja. Sukob u Ukrajini, koji traje već godinama, ostaje ključna točka globalne nestabilnosti. Hoće li Karaganovljeve riječi ostati samo provokacija ili su najava opasnije politike, tek će se vidjeti.