Trumpov veliki 'preokret' oko Ukrajine i Putinov velikodušni nuklearni 'zaokret'

Bila je to nakon dugo vremena prva deeskalirajuća ponuda ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojeg neki analitičari, s pravom ili ne, proglašavaju majstorom eskalacije. Putin je, naime, ovaj put imao na prvi pogled iznimno konstruktivnu i miroljubivu ponudu za američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojemu je predložio obostrano produljenje važenja važnog nuklearnog sporazuma Novi START. Putin je prije toga odlučno odbacio sve Trumpove prijedloge o deeskalaciji i okončanju rata u Ukrajini, što je u međuvremenu preraslo u ozbiljan vanjskopolitički neuspjeh i problem za "mirotvorca" Trumpa, koji se ovih dana hvali da je u samo osam mjeseci zaustavio čak sedam ratova, ali nije uspio zaustaviti jedini za koji je uvjeravao da će ga zaustaviti u samo jednom danu, onaj ukrajinski.