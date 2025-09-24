Naši Portali
NASTAVLJAJU S IGRAMA

Trumpov veliki 'preokret' oko Ukrajine i Putinov velikodušni nuklearni 'zaokret'

Autor
Denis Romac
24.09.2025.
u 21:51

Putin kaže da je spreman na produljenje Novog START-a, kojim su se Moskva i Washington prije 15 godina obvezali na 30-postotno smanjenje broja strateških nuklearnih glava

Bila je to nakon dugo vremena prva deeskalirajuća ponuda ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojeg neki analitičari, s pravom ili ne, proglašavaju majstorom eskalacije. Putin je, naime, ovaj put imao na prvi pogled iznimno konstruktivnu i miroljubivu ponudu za američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojemu je predložio obostrano produljenje važenja važnog nuklearnog sporazuma Novi START. Putin je prije toga odlučno odbacio sve Trumpove prijedloge o deeskalaciji i okončanju rata u Ukrajini, što je u međuvremenu preraslo u ozbiljan vanjskopolitički neuspjeh i problem za "mirotvorca" Trumpa, koji se ovih dana hvali da je u samo osam mjeseci zaustavio čak sedam ratova, ali nije uspio zaustaviti jedini za koji je uvjeravao da će ga zaustaviti u samo jednom danu, onaj ukrajinski.

BR
brongostar
22:17 24.09.2025.

Jadna je ova kugla zemaljska što nosi ovakva čudovišta kao što su putin, trump i brojni slični kao i svi oni koji ih biraju i podnose

OD
Odvikavanje
22:11 24.09.2025.

Njih dvojica se samo šale, EU je nesposobna, a najviše će stradali Ukrajina kakav god scenarij dogovore Moskva i Washington.

