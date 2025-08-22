Trump rukom napisao pismo Orbanu: 'Viktore – ovo mi se nimalo ne sviđa. Jako sam ljut'

Donald Trump ponovno se našao u središtu diplomatske napetosti, ovaj put zbog kritika koje je uputio Ukrajini nakon napada na ruski naftovod Družba – ključnu infrastrukturu koja opskrbljuje Mađarsku i Slovačku, obje članice NATO-a.

Napad na naftovod razbjesnio je bivšeg američkog predsjednika koji pokušava izgraditi mirotvornu poziciju između Moskve i Kijeva. Iako Ukrajina tvrdi da se naftovod koristi i za opskrbu ruske vojske, Trump nije skrivao ogorčenost. "Viktore – ovo mi se nimalo ne sviđa. Jako sam ljut", napisao je u poruci mađarskom premijeru Viktoru Orbánu, koja je kasnije podijeljena na društvenim mrežama.

Donald Trump condemned Ukraine’s recent attack on the Druzhba oil pipeline, which undermines the energy security of two EU and NATO member states, Hungary and Slovakia.



For historical and geographical reasons, our countries have no alternative means of importing oil other than… pic.twitter.com/qkfebGA0IU — András LÁSZLÓ MEP 🇭🇺 (@laszloan) August 22, 2025

Orbán, poznat po proruskom stavu i rezerviranosti prema pomoći Ukrajini, požalio se Trumpu na posljedice napada, tvrdeći da Mađarska pomaže Ukrajini, ali zauzvrat prima "neprijateljske poteze", piše Newsweek.

Ukrajina je brzo odgovorila: zamjenik šefa diplomacije Andrii Sybiha poručio je da je Rusija ta koja je započela rat i koja ga odbija prekinuti. Kritizirao je Mađarsku zbog dugogodišnje ovisnosti o Moskvi, unatoč upozorenjima da je riječ o nepouzdanom partneru. “Ako imate pritužbi, uputite ih Rusiji, ne nama”, poručio je.

U pozadini ove razmjene stoje sve očitiji pokušaji da se Trump politički uključi u mirovne procese, iako su stavovi dviju zaraćenih strana još uvijek na suprotnim stranama – osobito kad je riječ o teritorijalnim pitanjima i sigurnosnim jamstvima.

Slučaj dodatno komplicira činjenica da se napad na naftovod dogodio uoči sastanka Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci, koji su mnogi već prozvali “povijesnim”. Ukrajina je u međuvremenu ponovno gađala Družbu, čime dodatno pojačava političke tenzije unutar NATO-a. Trump, koji teži da se postavi kao ključna figura za okončanje rata, sada balansira između nezadovoljstva svojih europskih saveznika i pokušaja da zadrži kontrolu nad narativom oko pregovora o miru.