Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
NAPAD NA NAFTOVOD

Trump rukom napisao pismo Orbanu: 'Viktore – ovo mi se nimalo ne sviđa. Jako sam ljut'

Reuters
Autor
Lina Šantak
22.08.2025.
u 21:07

Orbán, poznat po proruskom stavu i rezerviranosti prema pomoći Ukrajini, požalio se Trumpu na posljedice napada, tvrdeći da Mađarska pomaže Ukrajini, ali zauzvrat prima "neprijateljske poteze".

Donald Trump ponovno se našao u središtu diplomatske napetosti, ovaj put zbog kritika koje je uputio Ukrajini nakon napada na ruski naftovod Družba – ključnu infrastrukturu koja opskrbljuje Mađarsku i Slovačku, obje članice NATO-a.

Napad na naftovod razbjesnio je bivšeg američkog predsjednika koji pokušava izgraditi mirotvornu poziciju između Moskve i Kijeva. Iako Ukrajina tvrdi da se naftovod koristi i za opskrbu ruske vojske, Trump nije skrivao ogorčenost. "Viktore – ovo mi se nimalo ne sviđa. Jako sam ljut", napisao je u poruci mađarskom premijeru Viktoru Orbánu, koja je kasnije podijeljena na društvenim mrežama.

Orbán, poznat po proruskom stavu i rezerviranosti prema pomoći Ukrajini, požalio se Trumpu na posljedice napada, tvrdeći da Mađarska pomaže Ukrajini, ali zauzvrat prima "neprijateljske poteze", piše Newsweek.

Ukrajina je brzo odgovorila: zamjenik šefa diplomacije Andrii Sybiha poručio je da je Rusija ta koja je započela rat i koja ga odbija prekinuti. Kritizirao je Mađarsku zbog dugogodišnje ovisnosti o Moskvi, unatoč upozorenjima da je riječ o nepouzdanom partneru. “Ako imate pritužbi, uputite ih Rusiji, ne nama”, poručio je.

U pozadini ove razmjene stoje sve očitiji pokušaji da se Trump politički uključi u mirovne procese, iako su stavovi dviju zaraćenih strana još uvijek na suprotnim stranama – osobito kad je riječ o teritorijalnim pitanjima i sigurnosnim jamstvima.

Slučaj dodatno komplicira činjenica da se napad na naftovod dogodio uoči sastanka Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci, koji su mnogi već prozvali “povijesnim”. Ukrajina je u međuvremenu ponovno gađala Družbu, čime dodatno pojačava političke tenzije unutar NATO-a. Trump, koji teži da se postavi kao ključna figura za okončanje rata, sada balansira između nezadovoljstva svojih europskih saveznika i pokušaja da zadrži kontrolu nad narativom oko pregovora o miru.

FOTO Pogledajte kako je izgledao srdačni susret Trumpa i Putina na pisti vojne baze
1/19
Ključne riječi
Donald Trump Viktor Orban

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar JustWatchMe
JustWatchMe
21:29 22.08.2025.

Trump se uzrujao između dvije golf rupe...

K3
Kresimir_3007
21:34 22.08.2025.

Kad Putin ne šljivi Trampa ni za suhu šljivu, nek Trump barem prema Orbanu pokaže stav.

SE
Serđo23
21:37 22.08.2025.

Bio nekad divlji zapad !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još