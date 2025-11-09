Pupovac zaziva preslagivanje, u koaliciji ne vjeruju da je to moguće

Kada je, prije desetak dana, uskratio svoj glas za izmjene Zakona o kaznenom postupku i time natjerao Vladu da za tri mjeseca ponovi cijeli zakonodavni postupak, zastupnik Željko Lacković rekao je kako to ni na koji način ne može poljuljati vladajuću većinu. Tvrdio je, naime, kako je broj onih koji podržavaju aktualnu Vladu sigurno veći od 76 i kako bi Andrej Plenković 'morao odvojiti cijeli dan da primi sve iz oporbe koji bi htjeli da njegova Vlada opstane do kraja mandata'. Na Lackovićevu izjavu uslijedilo je još jedno medijsko prebrojavanje "slobodnih strijelaca" i stranaka u saborskoj oporbi koje bi mogle uskočiti Plenkoviću kada bi mu uzmanjkalo ruku za većinu. U tim su se kalkulacijama uglavnom vrtjela ista imena s političkog centra koja su se i prije spominjala, a cijelu priču dodatno je začinila činjenica da Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjever i nezavisna Boška Ban nisu digli ruke protiv rebalansa državnog proračuna, kako to običavaju činiti oporbeni zastupnici. Sve se to događalo prije nego što su zamaskirani muškarci prekinuli Dane srpske kulture u Splitu. Plenković je na taj incident reagirao izvanrednom konferencijom za novinare s koje je poručio da Vlada neće tolerirati takve pojave te zatim nadugo i naširoko objašnjavao zašto je završio u koaliciji s desnim Domovinskim pokretom, prozivajući stranke centra koje su ostale u oporbi da nisu imale hrabrosti ući u HDZ-ovu većinu, iako ih je, kaže, na to nagovarao. Nakon splitskog incidenta uslijedio je sličan i u Zagrebu, a nakon njega i zanimljiv intervju na Vida TV-u u kojem je Milorad Pupovac pozvao političare da udruže snage kako bi zajedno spriječili ekstremizaciju društva. – U mjeri u kojoj ostali kolege budu spremni udružiti snage da se ovaj fenomen ne širi i da ne eskaliraju poruke kakve su se čule u Splitu i okupljanja u Zagrebu, mi smo spremni da svoje skromne snage udružimo s tim ljudima i politikama kako bi se to zaustavilo – rekao je Pupovac. A tu je njegovu izjavu teško protumačiti bilo kako drukčije nego kao poziv na preslagivanje u Saboru, u kojem bi među vladajuće ponovo ušao SDSS, što bi automatski značilo isključenje DP-a, kojemu je početni uvjet za ulazak u koaliciju bio da u njoj SDSS-a nema ni u tragovima.

U redovima vladajuće koalicije, međutim, nitko nije previše uvjeren da je takav razvoj događaja uopće moguć. Čak i oni koji su u početku s nelagodom ušli u većinu sa strankom Ivana Penave sada, naime, govore kako Plenković nema ni najmanjeg razloga za raskid koalicije s DP-om koji je, kažu, pacificiran već potpisivanjem programa aktualne Vlade, zapravo doslovno prekopiranog programa HDZ-a, u kojem nema ni traga desnim idejama koje je zagovarao DP. Osim toga, naši sugovornici tvrde kako su procjene o svoj sili "žetončića" na koje bi u svakom trenutku mogao računati Plenković u najmanju ruku pretjerane, čak i kad se u obzir uzme činjenica da je na izborima u IDS-u ovoga vikenda vlast preuzela struja znatno sklonija suradnji s HDZ-om, na čelu s Lorisom Peršurićem. – I IDS i platforma Matije Posavca i ostali spremni su na dogovor ako je riječ o tome da trebaju dići ruke za poneki zakonski prijedlog, a da im se to kompenzira kroz neke njima važne projekte. Ali, kad se od njih zatraži da svakog drugog petka dođu u sabornicu i dignu ruke, onda to ipak ne bi – komentirao nam je jučer zastupnik jedne manje stranke u vladajućoj većini, koji tvrdi da HDZ ozbiljnog partnera ne može naći ni u jednoj stranci oporbe osim SDSS-a. Jedino što bi manje liberalne opcije možda natjeralo na trajniju vezu s HDZ-om jest, tumači ovaj sugovornik, daljnje intenziviranje napetosti i nasilje na ulicama. Napominje, međutim, da bi u slučaju takvog razvoja događaja i liberalne stranke koje su već dio većine a pogotovo zastupnici nacionalnih manjina, morali povući granicu i priznaje kako je zbog svega prvi put zabrinut za aktualnu parlamentarnu većinu, kao i za smjer u kojem ide Hrvatska.

