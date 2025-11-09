Naši Portali
TRI PITANJA

Ankica Mamić: Radikalizaciji pogoduje nepostojanje kulture dijaloga

storyeditor/2025-10-10/PXL_061025_139771760.jpg
Autor
Božena Matijević
09.11.2025.
u 10:44

Politička analitičarka Ankica Mamić za Večernji list odgovori na tri aktualna pitanja

U Saboru je nedavno predstavljeno MUP-ovo izvješće za prošlu godinu iz kojeg se jasno vidi da raste ekstremizacija društva, posebno ona desnog predznaka, a da su zločini iz mržnje u pet godina porasli za skoro 140 posto. U što se mi to kao društvo pretvaramo?

Ova radikalizacija društva koju sad vidimo u velikoj je mjeri uvjetovana komunikacijom na društvenim mrežama i svrstavanjem u dva tabora – ili si moj ili si protiv mene. Nema nikakve kulture dijaloga, nema razgovora o načinima da svoje razlike smanjimo i da se približimo, nego algoritmi prepoznaju snažne, grube emocije, kao što su mržnja i bijes, te njih pretvaraju u ključni diskurs. Govori se samo o tome što nas dijeli, a ne govori se o tome što nas spaja.

No kolika je odgovornost politike, osobito vlasti, za to što se trend porasta radikalizacije društva i dalje nastavlja?

Uvijek je najodgovorniji onaj tko je na vlasti. To je posve jasno. Ali tehnologija i način komunikacije koji pogoduje antagonizaciji neovisan je o politici. Kao što rekoh, algoritmi prepoznaju snažne emocije i taj diskurs guraju u prvi plan. Pomirljivi tonovi i dijalog ostaju u drugom planu, to nikoga ne zanima, svi žele pratiti samo situacije kada se svađamo. Algoritmi su ti koji potiču ovo antagoniziranje. Naravno, postoji za to odgovornost i političara jer bi oni trebali pozivati na dijalog i smirivanje, a kod nas politika, i lijeva i desna, dodatno pojačava to što algoritmi potiču, čime samo produbljuju podjele. Političarima je to u interesu, na svoju stranu tako dobivaju svoje, a za druge ih nije briga.

Ako smo u proteklih nekoliko mjeseci svjedočili – zabranjivanju festivala, sve učestalije korištenju pozdrava "za dom spremni", koji se čuo čak i u Saboru, okruglom stolu na kojem su se relativizirale žrtve Jasenovca, prekidanju programa Dana srpske kulture u Splitu itd., kako gledate na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je neki dan rekao: "Ne vidim da se Hrvatska nakon Thompsonova koncerta promijenila"?

Premijer je osudio taj događaj u Splitu, ali on isto tako mora poslati neku pomirljivu poruku. On ne smije participirati u ovom huškačkom raspoloženju. To ne bi bilo razumno. Druga je stvar što se u Saboru dopustio taj okrugli stol koji Hrvatskoj ne donosi nikakvo dobro. To se u Saboru nije smjelo dogoditi. Politika je trebala jasno pokazati da takvom okruglom stolu u Saboru nije mjesto. Politika bi trebala biti ta koja smiruje tenzije i osuđuje sve ono što je neprimjereno. 

Ključne riječi
Dani srpske kulture prosvjed Torcide Ankica Mamić

Komentara 1

Pogledaj Sve
SE
septoleta
11:05 09.11.2025.

A kultura dijaloga je kad ti odmah osudiš navijače u Splitu i Zagrebu i ne osvrneš se uopće na povod? A ako se i osvrneš, nevoljko, dodaš "ali to ne opravdava..." Bla bla bla...

Želite prijaviti greške?

