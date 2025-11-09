Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MANDAT SE NASTAVLJA

Pupovac i u četiri naredne godine na čelu SDSS-a

Milorad Pupovac
Internet TV Hrvatskoga sabora/Screenshot
VL
Autor
Željko Draženović/Hina
09.11.2025.
u 15:58

Dotaknuvši se aktualnih zbivanja u čijem se središtu našla srpska zajednica, Pupovac je kazao kako nije obeshrabren, ali zabrinut je. 'Hrabrosti nam ne nedostaje, ali brigu imamo i želimo ju podijeliti sa svima koji vide razlog za tu brigu i koji su svjesni da svi mi koji živimo u Hrvatskoj imamo razlog za brigu osim onih koji nemaju nikakve brige'

Miloradu Pupovcu potvrđen je još jedan četverogodišnji mandat na mjestu predsjednika Glavnog odbora SDSS-a i stranke, odlučeno je na Izbornoj skupštini stranke održanoj u nedjelju u Vukovaru. 'U naredne četiri godine ćemo se baviti pozicioniranjem naše stranke u političkom životu Hrvatske unutar opozicijskog korpusa stranaka koje su nam politički bliske. Također ćemo se baviti, što su naše i obveze u suradnji s Vladom, ostvarivanjem prava nacionalnih manjina koje su definirane operativnim programima o pravima nacionalnih manjina i konačno, bavit ćemo se onim što vidimo da Hrvatskoj nedostaje, umjesto širenja sukoba poticat ćemo dijalog u Saboru i ukupnom političkom životu Hrvatske', predstavio je glavne zadatke u naredne četiri godine Milorad Pupovac.

Dotaknuvši se aktualnih zbivanja u čijem se središtu našla srpska zajednica, Pupovac je kazao kako nije obeshrabren, ali zabrinut je. 'Hrabrosti nam ne nedostaje, ali brigu imamo i želimo ju podijeliti sa svima koji vide razlog za tu brigu i koji su svjesni da svi mi koji živimo u Hrvatskoj imamo razlog za brigu osim onih koji nemaju nikakve brige i čine kao da su ljudi bez ikakvih kočnica i rukovođeni ne samo svojim uvjerenjima nego i svojim lošim pogledima na druge ljude i narode, lošim pogledima na to što Ustav, zakon i civilizacija ove zemlje i europskoga prostora nama nalažu', poručio je Pupovac. Na skupštini su birani i članovi ostalih stranačkih tijela.

FOTO Predivni prizori! Ponosna Kate Middleton uvela sina u kraljevski život, evo o čemu je riječ
Milorad Pupovac
1/8
Ključne riječi
stranka mandat SDSS Milorad Pupovac

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Vrsalj
Vrsalj
16:11 09.11.2025.

Pupovcu je naj manje stalo do Srba lovu koju dobije iz Hrvatskog proračuna je kao dobitak na lotu a primjer je Tesla banka koja je propala zbog njega.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja