Pulski resort Monumenti vrijedan 85 miljuna eura primio prve goste

Od proteklog tjedna hrvatski je turizam bogatiji za dva nova hotela. Nakon što je u četvrtak svečano otvoren hotel Arba sa četiri zvjezdice na Rabu, od subote goste prima i Heritage&Resort hotel Monumenti u Puli s pet zvjezdica. Rapska investicija iznosi 82 milijuna eura, a u pulski kompleks investirano je 85 milijuna eura. Otvorenjem pulskog resorta i službeno je završen investicijski ciklus tvrtke Kermas Istra d.o.o. Projekt je nicao desetak godina na poluotoku sv. u dvije faze. U prvoj fazi građena je marina Polesana s 400 vezova, a druga je obuhvaćala renovaciju zaštićenih austrougarskih vojarni u sklopu kojih se nalazi novootvoreni hotel te izgradnju potpuno novog hotelskog krila. Danas je objedinjeni resort s vlastitim plažama, marinom, bazenima, kongresnim centrom, smještajem i drugim sadržajima.

- Osjećamo veliku sreću što smo jedan zahtjevan i izazovan kompleks doveli pred kraj. Napomenuo bih da je ovdje riječ o prostoru kojeg je tvrtka Kermas Istra dobila na ime 50-godišnje koncesije od strane Republike Hrvatske. Dakle, sve što smo uložili nakon proteka tog razdoblja vratit će se državi. A uložili smo mnogo i od jednog zapuštenog i neuglednog prostora stvorili smo ne samo mikro destinaciju već zaposlili gotovo stotinu domaćih ljudi i strateški pozicionirali istarski i hrvatski turizam. Istaknuo bih kako ovo nije samo hotel. Ovo je istinski resort koji nudi najviše per capita prostora po turistu u Hrvatskoj. Upravo u tom komforu i količini premium sadržaja vidim ono što je domaćem turizmu nasušno nedostajalo, a to je visoka usluga i korisničko iskustvo koje ostavlja bez daha. Sada će nam trebati nekoliko mjeseci da se pozicioniramo na globalnoj karti iako već sada naš booking jamči više od očekivanog. Tijekom života vidio sam gotovo sve države svijeta i spavao u mnogim hotelima, ali stvarno mislim da ovdje imamo potencijal za izgradnju svjetske priče. Vidimo se u rujnu na velikom otvorenju koje će uistinu biti spektakularno - poručio je inicijator projekta Danko Končar, uvjeren da će hotel Monumenti kroz nekoliko godina biti jedan od najboljih europskih hotela.

FOTO Velika vijest za hrvatski turizam! Otvoren je resort Monumenti vrijedan 85 milijuna eura: Evo kako izgleda

Posebnost novog resorta leži u činjenici da baš sve sobe imaju pogled na more. S jedne strane pogled puca na centar Pule i obližnje plaže, a s druge na Nacionalni park Brijune. Također, objekt se sastoji od dva renovirana objekta koji će nositi nazivlje “heritage” te potpuno nove “deluxe” zgrade. Sam hotel kroz svoj dizajn interijera evocira kulturnu baštinu te vojnu i avijacijsku povijest Pule. Tako je, primjerice, nekadašnji austrijski časnički vrt pretvoren u zelenu oazu s cvijećem, sjenicama i fontanama kao buduće mjesto cocktail druženja, a već sada je po mnogima to najbolja lokacija u Hrvatskoj za vjenčanja i razne evente. U jednom dijelu renovirane vojarne nalazi se 58 soba veličine 33 kvadrata. U drugoj renoviranoj zgradi nalazit će se konferencijska dvorana za 400 sudionika s vlastitim barom i prostorima za sastanke,koja će biti u funkciji do kraja godine.

Moderni, novoizgrađeni i ostakljeni dio zgrade, pak, imat će 40 soba veličine 40 kvadrata te još osam apartmana veličine od 70 do 120 kvadrata. Hodnici i sve sobe bit će decentno, pastelno i umirujuće uređeni te će odašiljati vibrantnost starih vremena kroz fotografije, antikvitete i drugu simboliku. Hotel ima i posebno krilo na dvije etaže s unutarnjim grijanim bazenom, spa centrom, wellnessom, saunama, jacuzzijem i fitnessom, a središnji restoran imat će jednu od najsuvremenije opremljenih kuhinja čija će ponuda biti u skladu s tradicijom i namirnicama istarske gastronomije. Dodajmo i to da se u sklopu kompleksa nalazi i plaža s vrhunskim sadržajima i sunčalištem na oko 1500 kvadrata