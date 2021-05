Puljak: Kampanja je bila neugodna, ali od sutra Split je novi grad i centar svita

Prema najnovijim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva novi gradonačelnik Splita s 56,75% ostvarenih glasova je Ivica Puljak. HDZ-ov kandidat Vice Mihanović ostvario je 43,25% glasova. Obrađeno je 100% biračkih mjesta u gradu Splitu.

U stožeru Centra u Splitu vlada opće oduševljenje. Slavljeničku atmosferu podižu dalmatinske pjesme, okupljeni plešu i pjevaju, a novi gradonačelnik Splita Ivica Puljak pobjedu je proslavio uz tortu.

Večernjakov novinar Juraj Filipović razgovarao je s novim splitskim gradonačelnikom Ivicom Puljkom.

- Jako sam zadovoljan i jako sam sretan, građani Splita su odlučili. Ja sam uvijek govorio da je Split grad civiliziranih, tolerantnih i pristojnih ljudi i i to se tako i pokazalo - rekao je Puljak koji je kao svoj prvi potez istaknuo pomoć građanima i poduzetnicima koji su pogođeni koronakrizom.

Ne brine ga, kaže, ni daljnja komunikacija i odnosi s oporbom.

- Mislim da su to ljudi kojima je javni interes također ispred osobnog i da tu neće biti većih problema. Iako kampanja nije bila baš ugodna, to je sada iza nas i kao što smo mi napravili neke greške, građani su nam to oprostili, a tako smo mi oprostili i sve što se događalo u kampanji - kazao je Puljak.

Donosimo vam i prvo obraćanje novog gradonačelnika Splita Ivice Puljka.

- Dragi građani Splita, vi ste pobijedili, svi vi. I oni koji za nas nisu glasali, mi ćemo se truditi da opravdamo vaše povjerenje i nikada nećemo dopustiti da vas itko proziva zbog političkih opredijeljena. Hvala i svima koji su glasali za nas i dali nam povjerenje, budite uz nas i dalje, kao što ste i danas bili uz nas - kazao je Ivica Puljak te čestitao protukandidatu Vici Mihanoviću na ostvarenom rezultatu.

- Ova kampanja bila je neugodna, da se diplomatski izrazim, i ne bih želio da iti jedna kampanja bude tako neugodna. Grad Split je grad tolerantnih, civiliziranih i pristojnih ljudi i kao što smo danas vidjeli, građani Splita odlučili su da takav ostane i u budućnosti - istaknuo je Puljak.

Za svoje su se greške iz prošlosti, naveo je, već ispričali, a ovi rezultati pokazuju da su im građani oprostili.

- Umjesto da gledamo kakvi smo ljudi bili nekad, moramo gledati kakvi smo ljudi postali. Mi gledamo isključivo u budućnost, a budućnost našeg lijepog grada bit će izvanredna jer ste vi tako odlučili. Grad Split će od ponedjeljka, ma već od danas, biti drugačiji grad, pun nade i optimizma. Trudit ćemo se da vaše povjerenje opravdamo i da Split postane zaista centar svita. Jedna od prvih stvari koje ćemo napraviti je pomoći građanima i poduzetnicima da prebrode ovu krizu za koju se nadamo da će uskoro završiti - zaključio je novi gradonačelnik Splita koji je kao dva najveća izazova istaknuo klimatske promjene i tehnološki napredak poput suživota s umjetnom inteligencijom.