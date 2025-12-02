Tko je žena koju Trump hvali? 'Omiljena demokratkinja' mogla bi se kandidirati za predsjednicu

U sezoni zahvalnosti u SAD-u postoji jedna demokratkinja na koju je Bijela kuća posebno zahvalna, a to je guvernerka Michigana Gretchen Whitmer. Iako se često spominje kao potencijalna predsjednička kandidatkinja 2028., Whitmer je izgradila iznenađujuće korektan, pa čak i produktivan odnos s predsjednikom Donaldom Trumpom, tvrde visoki dužnosnici Bijele kuće i njezini suradnici.

Prema njihovim riječima, Whitmer je “od svih demokrata ona s kojom se najviše surađivalo i koja se najviše javljala” te pokazala spremnost raditi na zajedničkim projektima unatoč političkim razlikama. Time se jasno razlikuje od drugih mogućih 2028. kandidata poput kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma ili Illinoisa JB Pritzkera, koji Trumpa često opisuju kao prijetnju demokraciji.

Kako navodi Politico, Whitmer u javnosti redovito naglašava da se s predsjednikom “u mnogočemu ne slaže”, ali ističe da je dužnost državne čelnice pronaći zajednički jezik kad je to u interesu građana. U praksi to znači šetanje po tankoj političkoj žici, suradnja joj donosi milijarde dolara saveznog ulaganja, ali izaziva kritike među demokratima koji smatraju da se stranka mora jasnije distancirati od Trumpa.

Whitmer je ove godine Bijelu kuću posjetila čak tri puta, više od bilo kojeg drugog demokratskog guvernera. Tijekom jednog posjeta pokušala je sakriti lice iza plavih fascikala, ne želeći da je fotografi snime, no fotografija je završila na naslovnici New York Timesa i postala viralna. Javno je tvrdila da joj nije bilo ugodno biti ondje, a privatno je, kako otkrivaju izvori iz Bijele kuće, čak potpisala primjerak novina s tom fotografijom i našalila se na vlastiti račun.

Iako su 2020. bili na suprotnim stranama, Trump ju je tada nazivao “onom ženom iz Michigana” zbog kritika na njegov odgovor na pandemiju, odnos se potpuno promijenio. Whitmer je preko suradnje uspjela izlobirati i veliki projekt za Michigan: nova generacija borbenih aviona za bazu Selfridge, što je ključno za gospodarstvo u Macomb Countyju, jednoj od najvažnijih izbornih županija u SAD-u.

Nisu, međutim, sve njezine inicijative prošle. Trumpova administracija odbila je njezin zahtjev za dodatnom pomoći nakon velikog ledenog nevremena, pa će stanovnici sjevernog Michigana najvjerojatnije sami snositi visoke troškove. Guvernerka je također oštro kritizirala Trumpove tarife i rezove Medicaid programa, uz napomenu da je gotovo 10 posto gospodarstva Michigana vezano uz autoindustriju.