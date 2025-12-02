Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NEVJEROJATNA POLITIČKI OBRAT

Tko je žena koju Trump hvali? 'Omiljena demokratkinja' mogla bi se kandidirati za predsjednicu

US-NEWS-MICH-FOOD-AID-MI
Foto: Alie Skowronski
1/4
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
02.12.2025.
u 14:47

Whitmer je ove godine Bijelu kuću posjetila čak tri puta, više od bilo kojeg drugog demokratskog guvernera

U sezoni zahvalnosti u SAD-u postoji jedna demokratkinja na koju je Bijela kuća posebno zahvalna, a to je guvernerka Michigana Gretchen Whitmer. Iako se često spominje kao potencijalna predsjednička kandidatkinja 2028., Whitmer je izgradila iznenađujuće korektan, pa čak i produktivan odnos s predsjednikom Donaldom Trumpom, tvrde visoki dužnosnici Bijele kuće i njezini suradnici.

Prema njihovim riječima, Whitmer je “od svih demokrata ona s kojom se najviše surađivalo i koja se najviše javljala” te pokazala spremnost raditi na zajedničkim projektima unatoč političkim razlikama. Time se jasno razlikuje od drugih mogućih 2028. kandidata poput kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma ili Illinoisa JB Pritzkera, koji Trumpa često opisuju kao prijetnju demokraciji.

Kako navodi Politico, Whitmer u javnosti redovito naglašava da se s predsjednikom “u mnogočemu ne slaže”, ali ističe da je dužnost državne čelnice pronaći zajednički jezik kad je to u interesu građana. U praksi to znači šetanje po tankoj političkoj žici, suradnja joj donosi milijarde dolara saveznog ulaganja, ali izaziva kritike među demokratima koji smatraju da se stranka mora jasnije distancirati od Trumpa.

Whitmer je ove godine Bijelu kuću posjetila čak tri puta, više od bilo kojeg drugog demokratskog guvernera. Tijekom jednog posjeta pokušala je sakriti lice iza plavih fascikala, ne želeći da je fotografi snime, no fotografija je završila na naslovnici New York Timesa i postala viralna. Javno je tvrdila da joj nije bilo ugodno biti ondje, a privatno je, kako otkrivaju izvori iz Bijele kuće, čak potpisala primjerak novina s tom fotografijom i našalila se na vlastiti račun.

Iako su 2020. bili na suprotnim stranama, Trump ju je tada nazivao “onom ženom iz Michigana” zbog kritika na njegov odgovor na pandemiju, odnos se potpuno promijenio. Whitmer je preko suradnje uspjela izlobirati i veliki projekt za Michigan: nova generacija borbenih aviona za bazu Selfridge, što je ključno za gospodarstvo u Macomb Countyju, jednoj od najvažnijih izbornih županija u SAD-u.

Nisu, međutim, sve njezine inicijative prošle. Trumpova administracija odbila je njezin zahtjev za dodatnom pomoći nakon velikog ledenog nevremena, pa će stanovnici sjevernog Michigana najvjerojatnije sami snositi visoke troškove. Guvernerka je također oštro kritizirala Trumpove tarife i rezove Medicaid programa, uz napomenu da je gotovo 10 posto gospodarstva Michigana vezano uz autoindustriju.

Za što se isplati čekati u gužvi? Otkriva naša gastroekspedicija po adventskim lokacijama u Zagrebu
Ključne riječi
Demokrati Donald Trump SAD Gretchen Whitmer

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja