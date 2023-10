Pucnjava u bolnici u Japanu: Ozlijeđeni liječnik i pacijent, osumnjičenik pobjegao

Dvije osobe ozlijeđene su u pucnjavi koja se, prema dojavama, dogodila u japanskom gradu Todi. Kako javlja BBC, ozlijeđeni su jedan liječnik i stariji pacijent. Osumnjičeni muškarac nakon pucnjave navodno je otišao na motociklu u susjedni grad Warabi gdje je, neslužbeno se doznaje, ušao u poštu i zaposlenike drži kao taoce.

Trgovine u blizini trenutačno su u lockdownu. Pucnjave su inače u Japanu vrlo rijetke, navodi britanski medij. Država ima stroge zabrane protiv oružja, a građani ih smiju imati isključivo u svrhe lova.

Another shooting incident in Japan🤨



An armed man shot a hospital building in Toda city in Tokyo's neighboring prefecture of Saitama this afternoon, leaving 2 injured.



The gunman has now barricaded himself in a nearby post office.



pic.twitter.com/B5s65BUDS5