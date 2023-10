Noćna mora na Halloween partiju: Svađa završila pucnjavom, propucano desetak ljudi

Najmanje 15 osoba ozlijeđeno je u novoj pucnjavi koja se dogodila u SAD-u, na partiju povodom Noći vještica u Chicagu. Kako navodi CBS, radi se o drugoj masovnoj pucnjavi koja se dogodila ovog vikenda, a prošla se dogodila u gradu nešto prije 1 ujutro u subotu.

Zasad je poznato kako je sedam osoba prevezeno u okolne bolnice, a policija je potvrdila kako je napadač uhvaćen i prepraćen u policiju postaju nedaleko od mjesta pucnjave. Žrtve su u sobi između 26 i 53 godine. Dvije osobe, 26-godišnja žena i 28-godišnji muškarac su prevezeni u bolnicu te su u kritičnom stanju. Ostali su stabilno, doznaje se.

Chicago Mass Shooting Westside ... 15 Reported Injured in Lawndale Shooting W 13th St & S Pulaski Rd Lawndale, Chicago ... Oct 29, 2023 appx 1:07:05 AM



1:26:22 AM CDT Police report at least fifteen people have been injured in this shooting.



1:17:21 AM CDT EMS is being rushed to… https://t.co/RNtKdFC1nd pic.twitter.com/2LN7ZMlsps