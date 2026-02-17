Naši Portali
NISU USVOJENA DVA ZAKONA

Visoki predstavnik upozorio: Ukrajina ubrzano ide k EU, a BiH stoji u mjestu

VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
17.02.2026.
u 07:32

Kako bi osigurala otvaranje pristupnih pregovora BiH mora usvojiti zakon o sudovima i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) na što se čeka još od proljeća 2024. godine

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt izjavio je da će Ukrajina ubrzanim koracima napredovati na putu prema Europskoj uniji ocijenivši kako bi bilo nužno da se taj proces proširi i na zapadni Balkan, ali je upozorio kako BiH opet može biti u problemima jer ne provodi reforme. Schmidt je sudjelovao u Münchenu na sigurnosnoj konferenciji i bosanskohercegovačkim medijima istaknuo da je najvažniji rezultat tog skupa bila potvrda nastavka savezništva SAD, EU i NATO-a što ima posebni značaj u naporima da se okonča rat u Ukrajini.

Drugom važnom temom ocijenio je raspravu o procesu proširenja EU pri čemu je potvrđena europska perspektiva Ukrajine, odnosno ubrzanje procesa njezina pristupanja. Poručio je kako bi takva prilika morala postojati i za zapadni Balkan, uključujući i BiH, ali ta zemlja i dalje ima najviše problema sama sa sobom jer sada postoji potpuni zastoj u provedbi očekivanih i obećanih reformi. "Nažalost, nisam mogao izvijestiti svoje sugovornike da je Bosna i Hercegovina ostvarila napredak. Nisam mogao objasniti zašto dva jednostavna zakona, potrebna za otvaranje pristupnih pregovora, još nisu usvojena u parlamentu BiH", kazao je Schmidt.

Kako bi osigurala otvaranje pristupnih pregovora BiH mora usvojiti zakon o sudovima i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) na što se čeka još od proljeća 2024. godine. Oba zakona su u različitim prijedlozima mjesecima u parlamentarnoj proceduri no nema naznaka da bi uskoro mogli biti i usvojeni jer se parlamentarne stranke ne slažu u sadržaju. Nema naznaka niti da bi BiH uskoro mogla imenovati glavnog pregovarača, a bez toga nema ni sazivanja prve međuvladine konferencije.

Schmidt je poručio da je vrijeme za priču prošlo i da međunarodna zajednica očekuje konkretne odluke bosanskohercegovačkih političara. Podsjetio je kako zbog političkih blokada BiH gubi oko tri milijarde eura koje bi mogla iskoristiti za jačanje gospodarstva.
Ključne riječi
Europska unija BiH Christian Schmidt

TR
trpimir2022
08:32 17.02.2026.

Europa sve čini kako bi se, uz pomoć rata u Ukrajini, domogla ruskih resursa. Ta otimačina je fundamentalna vrijednost, zbog koje je EU u stanju pregaziti sve svoje kriterije. Ona nam tako bjelodano demonstrira, što se nalazi na vrhu njezinih civilizacijskih vrijednosti, zbog čega bi nam vrijedilo ginuti.

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
07:49 17.02.2026.

Ukrajina ubrzano ide prema EU zahvaljujući političkoj odluci, a ne zbog ispunjavanja kriterija za ulazak. EU se neće usrećiti ulaskom Ukrajine u nju. Ukrajina je najkorumpiranija država Europe, a neki ju silom žele u EU.

CE
CenzuriranUskoro
07:43 17.02.2026.

Što je hrvatskoj veći interes ako se Ukrajina forsira, a BiH pušta lokalnim moćnicima da kroje politiku umjesto da se i u BiH uloži ili "lobira"? Kada se Ukrajina udaljila od EU odmah se vlast promijenila, zašto se demokratske promjene ne organiziraju i u BiH. Rusija je daleko, a Srbija je ipak svjesna da ne može bez EU.

