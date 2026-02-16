Naši Portali
PUCNJAVA U KOLONI

VIDEO Kaotična svadbena povorka u Krapini: Pucali iz automobila, uhićene četiri osobe

16.02.2026.
u 10:12

Sva četvorica bit će u nedjelju izvedena pred sud uz optužni prijedlog, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana pucanjem i upotrebom oružja na javnom mjestu.

Radi se o mladićima u dobi od 25, 23, 21 i 20 godina, koji su iz otvorenih prozora vozila ispalili više hitaca iz plinskih pištolja. Jednog od njih policija sumnjiči i za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine. Incident se dogodio 14. veljače 2026. godine, kada su građani policiji prijavili da se iz vozila puca. Policijski službenici odmah su intervenirali i zaustavili sudionike.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su mladići pucali iz dva osobna automobila, koristeći dva plinska pištolja. Iako su oružja legalno vlasništvo Hrvatice (25) i Hrvata (28), njihova uporaba u javnom prostoru, osobito dok su vozila bila u pokretu, predstavlja ozbiljno narušavanje javnog reda i mira te potencijalnu opasnost za građane.

Situacija je dodatno eskalirala na Trgu Ljudevita Gaja, gdje je 25-godišnjak, prema sumnjama policije, osobnim automobilom naglo povećavao brzinu, doveo motor do gornje granice dopuštenog broja okretaja i izazvao proklizavanje pogonskih kotača. Takvom vožnjom ugrozio je pješaka (58) koji je u tom trenutku prelazio cestu.

Protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Policija je od 20-godišnjaka oduzela jedan plinski pištolj, dok su drugi pištolj i osobni automobil privremeno oduzeti od 25-godišnjaka. Muškarci (23, 21 i 20) uhićeni su zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, dok je 25-godišnjak uhićen temeljem Zakona o kaznenom postupku zbog sumnje na kazneno djelo.

Sva četvorica bit će u nedjelju izvedena pred sud uz optužni prijedlog, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana pucanjem i upotrebom oružja na javnom mjestu. Video incidenta pogledajte OVDJE.

