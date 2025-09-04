Naši Portali
JEDNA OSOBA UHIĆENA

Detalji strave kod Zadra: Susjed pucao u vlasnika auto salona pred djetetom, sve zbog osvete?

VL
Autor
Večernji.hr
04.09.2025.
u 15:17

"Druga muška osoba, koja se dovodi u svezu s događajem je ubrzo uhićena i nalazi se pod nadzorom policije" kazali su iz policije.

U mjestu Murvica pokraj Zadra u četvrtak ujutro došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen vlasnik autosalona, potvrdila je zadarska policija. Incident se zbio unutar prostora autosalona i servisa, a prema informacijama 24sata, riječ je o salonu koji se specijalizirao za luksuzne automobile, često korištene za snimanja spotova. Vrijednost vozila koja se tamo nalaze procjenjuje se na više od četiri milijuna eura.

Kako neslužbeno doznaje 24sata, vlasnika salona, 41-godišnjaka, u trbuh je upucao susjed iz istog mjesta. Napad se dogodio pred očima djeteta. Prema dostupnim informacijama, napadač, 54-godišnji muškarac iz Murvice, navodno je u salon dovezao automobil na popravak još u subotu, no vozilo je kasnije "zakuhalo", zbog čega se osjetio prevarenim. Danas je došao naoružan pištoljem, pronašao vlasnika i pucao na njega.

 - Danas, 04. rujna oko 12:30 sati policija je zaprimila dojavu da je na području Briševa, iz vatrenog oružja ozlijeđena jedna muška osoba. Prema sada dostupnim informacijama, u prostorijama radionice autosalona ranjen je hrvatski državljanin, kojem su djelatnici HMP-a pružili prvu pomoć na mjestu događaja te je prevezen u OB Zadar na pružanje daljnje liječničke pomoći - kazali su iz zadarske policije. Dodaju i kako je muška osoba, koja se dovodi u svezu s događajem, ubrzo uhićena te se nalazi pod nadzorom policije. U tijeku je policijski očevid na mjestu događaja te utvrđivanje svih relevantnih činjenica i okolnosti, rekli su iz PU zadarske. 

Odvjetnica Ksenija Vržina o nastavku suđenja Mariju Banožiću
Ključne riječi
pucnjava Zadar

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar IvanR
IvanR
16:02 04.09.2025.

Južina + upitan IQ i eto zla.

JF
Jure_Francetić
15:48 04.09.2025.

Otišla mu je brtva glave, zato je i zakuhao. A za auto neznam - sigurno se pokvario.

Avatar Prava Hrvatina
Prava Hrvatina
15:56 04.09.2025.

Stvarno vatrena i uzbudljiva turistična sezona na jadranskom balkanu.

