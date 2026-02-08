Naši Portali
OČEVID U TIJEKU

Teška nesreća kod Jastrebarskog: Sletio autom, udario u stup te se prevrnuo, jedna osoba poginula

Zagreb: Zaštitar na Žitnjaku ubio čovjeka, policijski očevid je u tijeku
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Anja Perić/Hina
08.02.2026.
u 23:33

Nesreća se dogodila malo prije 22 sata, a očevid je u tijeku.

U Prilipju na području Jastrebarskog u nedjelju navečer dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, izvijestili su u nedjelju iz PUZ-a. Na lokalnoj cesti osobni automobil iz zasad neutvrđenih razloga sletio je s kolnika, udario u stup te se potom prevrnuo, kazali su iz policije 

Nesreća se dogodila malo prije 22 sata, a očevid je u tijeku. 
Jastrebarsko prometna nesreća

