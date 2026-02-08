Teška nesreća kod Jastrebarskog: Sletio autom, udario u stup te se prevrnuo, jedna osoba poginula

U Prilipju na području Jastrebarskog u nedjelju navečer dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, izvijestili su u nedjelju iz PUZ-a. Na lokalnoj cesti osobni automobil iz zasad neutvrđenih razloga sletio je s kolnika, udario u stup te se potom prevrnuo, kazali su iz policije

Nesreća se dogodila malo prije 22 sata, a očevid je u tijeku.