Teška nesreća kod Jastrebarskog: Sletio autom, udario u stup te se prevrnuo, jedna osoba poginula

U Prilipju na području Jastrebarskog u nedjelju navečer dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, izvijestili su u nedjelju iz PUZ-a. Na lokalnoj cesti osobni automobil iz zasad neutvrđenih razloga sletio je s kolnika, udario u stup te se potom prevrnuo, kazali su iz policije
Nesreća se dogodila malo prije 22 sata, a očevid je u tijeku.
