Misteriozno ubojstvo i dalje zbunjuje policiju: Nude nagradu od 5.000 eura za informacije

Više od 30 godina nakon što je pronađeno tijelo uz autocestu A1, policija i dalje pokušava utvrditi identitet muškarca čiji su posmrtni ostaci otkriveni 10. prosinca 1991. kod čvora Ottersberg-Posthausen u Donjoj Saskoj. Riječ je o jednom od najsloženijih i najneobjašnjenijih neriješenih slučajeva u toj njemačkoj saveznoj pokrajini. Tijelo je otkrila lokalna mještanka oko 7:55 ujutro na nasipu uz cestu L155, odmah pored A1. Istragom je utvrđeno da je muškarac pretrpio teške nasilne ozljede, a pretpostavlja se da je dopremljen vozilom i potom bačen preko zaštitne ograde s nadvožnjaka, prenosi Fenix magazin.

Policija iz Oldenburga navodi da se radilo o muškarcu starom između 25 i 35 godina, visokom 179 cm i teškom oko 80 kilograma. Imao je smeđe oči, kratku crnu kovrčavu kosu, trodnevnu bradu. Bio je odjeven u tamnosmeđu jaknu, tamnosivi pulover s bijelim uzorkom, sivu košulju na kopčanje, svijetloplave isprane traperice i bijele tenisice marke “Young & Young”.

Foto: Polizeidirektion Oldenburg

Prema tragovima istrage, vjeruje se da je djetinjstvo proveo u istočnoj Europi – moguće na području bivše Jugoslavije, Turske ili južnog Kavkaza. Smatra se da je u godini prije smrti živio u Njemačkoj i održavao kontakte u srednjoj Europi.

Foto: Polizeidirektion Oldenburg

Slučaj je ponovno privukao pažnju javnosti 10. veljače 2021., kada je predstavljen u emisiji ZDF-a “Aktenzeichen XY… ungelöst”. Unatoč brojnim dojavama, identitet žrtve ostaje nepoznat.

Policija se obratila građanima s pitanjima:

“Prepoznaje li netko muškarca i može li dati informacije o njegovom identitetu, porijeklu, nacionalnosti ili kretanju prije 10. prosinca 1991.?”

“Ima li netko informacije o njegovoj odjeći i osobnim predmetima?”

“Poznaje li netko osobu po imenu Igor Stravinski, navodno beskućnik u Hamburgu 1991., za kojeg su neki svjedoci tvrdili da prepoznaju žrtvu?”

“Ima li tko informacije o osobi imena Ritzi, za koju se vjeruje da je bila diler droge na hamburškom kolodvoru 1991., s mogućim vezama prema Frankfurtu i kontakti s ljudima iz Rusije i Pakistana?”

Državno odvjetništvo u Verdenu nudi 5.000 eura za podatke koji bi mogli pomoći u otkrivanju počinitelja. Informacije se mogu dostaviti Policijskoj postaji Verden/Osterholz na broj 04231/8060 ili bilo kojoj drugoj policijskoj postaji.