Policija kod škole u Dubravi uhitila dvojicu 19-godišnjaka: Kod jednog pronađeno 10 paketića kokaina

Policija je u utorak navečer u krugu jedne škole u zagrebačkoj Dubravi uhitila dvojicu 19-godišnjaka zbog posjedovanja i preprodaje droge. Kod jednog mladića pronađeno je deset paketića s gotovo 18 grama kokaina, dok je drugi policajcima predao joint i drobilicu s tragovima marihuane, javljaju iz zagrebačke policije.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je prvi osumnjičenik nabavljao veću količinu marihuane koju je pakirao radi daljnje prodaje. On je prijavljen državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku, dok će protiv drugog mladića biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.