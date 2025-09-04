Naši Portali
MLADI DILER

Policija kod škole u Dubravi uhitila dvojicu 19-godišnjaka: Kod jednog pronađeno 10 paketića kokaina

PUZ
VL
Autor
Večernji.hr
04.09.2025.
u 11:53

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je prvi osumnjičenik nabavljao veću količinu marihuane koju je pakirao radi daljnje prodaje.

Policija je u utorak navečer u krugu jedne škole u zagrebačkoj Dubravi uhitila dvojicu 19-godišnjaka zbog posjedovanja i preprodaje droge. Kod jednog mladića pronađeno je deset paketića s gotovo 18 grama kokaina, dok je drugi policajcima predao joint i drobilicu s tragovima marihuane, javljaju iz zagrebačke policije.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je prvi osumnjičenik nabavljao veću količinu marihuane koju je pakirao radi daljnje prodaje. On je prijavljen državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku, dok će protiv drugog mladića biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.
Ključne riječi
Zagreb Dubrava droga PUZ

