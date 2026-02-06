Horor u Primorju: Bivši pomorac godinama silovao suprugu, prijetio joj nad provalijom, kćer izlagao jezivom nasilju

Bivši pomorac (53) iz Primorja nepravomoćno je osuđen na četiri godine zatvora zbog nasilja u obitelji, silovanja i povrede prava djeteta. Presudu je donio jedan županijski sud u Hrvatskoj. Prema optužnici, godinama je psihički i fizički zlostavljao suprugu, vrijeđao ju je, ponižavao, kontrolirao njezine kontakte i mobitel te ju je prisiljavao da napusti posao. Na Silvestrovo ju je i fizički napao, a početkom 2015. odvezao ju je na Platak, gdje joj je prijetio smrću držeći je nagnutu nad provalijom. U obiteljskom domu ju je i silovao.

Godine 2019. rekao joj je da se zaručio s drugom ženom te najavio da će je dovesti u njihov zajednički stan, iako su još bili u braku, piše Jutarnji list. Istragom je utvrđeno da je tijekom 11 godina zlostavljao i kćer, tada prvašicu. Zatvarao ju je na balkon, šamarao i izlagao jezivim prizorima mučenja životinja. Dijete je zbog svega razvilo PTSP i bilo je podvrgnuto psihijatrijskom liječenju.

Optuženi sve optužbe negira, tvrdeći da su navodi iz optužnice netočni. Sud je, unatoč nedostatku izravnih svjedoka, presudu temeljio na nalazima vještaka koji su potvrdili teške traume kod majke i djeteta. Kao otegotna okolnost uzeta je dugotrajnost zlostavljanja i činjenica da je kao roditelj grubo zanemario dobrobit djeteta.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/