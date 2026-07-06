Prvi braniteljski centar u Hrvatskoj niče u Pakracu

U tijeku su opsežni radovi na rekonstrukciji zgrade nekadašnje psihijatrijske bolnice u Pakracu, u kojoj nastaje prvi Braniteljski centar u Hrvatskoj. Riječ je o kapitalnom projektu vrijednom oko 15 milijuna eura. Izgradnjom centra osigurat će se dugotrajan smještaj za 60 hrvatskih branitelja uz cjelovitu zdravstvenu i psihosocijalnu skrb te zapošljavanje 25 do 30 djelatnika. Projekt provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja, a kako ističu nadležni, unatoč tehničkim izazovima poput dodatnog ojačavanja temelja, radovi napreduju planiranom dinamikom. Završetak građevinskih radova očekuje se do kraja godine, nakon čega slijedi opremanje i puštanje u funkciju.

Glavni savjetnik ministra hrvatskih branitelja Velimir Anić ističe kako je riječ o početku šire mreže ustanova namijenjenih skrbi o braniteljima. Uz Pakrac, u izgradnji je i centar u Slunju, dok su u pripremi projekti u Bukovlju, Imotskom i Vukovaru. Prema njegovim riječima, ukupno je riječ o pet braniteljskih centara koji bi trebali biti završeni do 2028. godine, a financiraju se isključivo iz državnog proračuna. Ukupna vrijednost projekata u startu je procijenjena na oko 80 milijuna eura, pri čemu Pakrac i Slunj zajedno stoje gotovo 22 milijuna.

– U Centru će biti osiguran dugotrajan smještaj braniteljima kojima je pomoć najpotrebnija, uz naglasak na zdravstvene usluge, psihosocijalnu podršku i radnu terapiju – istaknuo je Anić. Ravnatelj Javne ustanove “Braniteljski centar” Davor Huška pojašnjava kako je projekt u Pakracu poseban jer predstavlja prvi takav objekt u Hrvatskoj, ali i zato što je sjedište ustanove smješteno upravo u tom gradu.

– U komunikaciji s braniteljskim udrugama uočena je sve veća potreba za dugotrajnim smještajem branitelja koji nemaju dostojne uvjete života. Cilj je osigurati im domove u kojima će imati stalnu skrb i kvalitetan život – ističe Huška. On dodaje kako nije riječ samo o građevinskom zahvatu te kako je izbor Pakraca i simboličan, s obzirom na važnost tog mjesta u početku Domovinskog rata, koji je ondje započeo 1. ožujka 1991. godine. Upravo je to, kaže, snažna poruka poštovanja i zahvalnosti prema onima koji su sudjelovali u stvaranju moderne Hrvatske.

Huška pojašnjava i da se rekonstruira zaštićeni objekt stare bolnice, što zahtijeva složenije građevinske zahvate, dok su drugi projekti, poput onoga u Bukovlju, jednostavniji jer se grade kao greenfield investicije. U Pakracu se očekuje smještaj za 60 korisnika, uz pojačane zdravstvene usluge, psihoterapiju i radnu terapiju, dok će Slunj imati manji kapacitet, ali sličan model skrbi. U suradnji s lokalnom samoupravom i Požeško-slavonskom županijom već je osigurana dodatna logistička podrška, uključujući vozilo i prostor za rad ustanove. Kako ističu iz Ministarstva, ukupna mreža braniteljskih centara trebala bi do 2028. godine predstavljati ključni stup dugoročne skrbi za hrvatske branitelje koji su ostali bez adekvatnog smještaja ili se nalaze u teškom zdravstvenom stanju.