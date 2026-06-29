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Potpisan ugovor

U Bukovlju će graditi najveći od pet novih braniteljskih centara u Hrvatskoj

Slavonski Brod: Potpisivanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Braniteljskog centra u Bukovlju
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Autor
Vedran Balen
29.06.2026.
u 13:35

Ustanova za stotinjak korisnika bit će mjesto smještaja, rehabilitacije i čuvanja uspomene na Domovinski rat

U Slavonskom Brodu potpisan je ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Braniteljskog centra u Bukovlju, čime službeno počinje realizacija jednog od najvažnijih projekata za hrvatske branitelje u Brodsko-posavskoj županiji. Ugovor sa tvrtkom Capital ING vrijedan je 215.750 eura, a dokumentacija bi trebala biti izrađena u roku od nekoliko mjeseci.

– Svi smo danas radosni jer je došao dan da potpišemo ugovor za projektiranje Braniteljskog centra. Time na neki način počinjemo njegovu izgradnju – rekao je brodsko-posavski župan Danijel Marušić, ističući kako će Županija financirati izradu dokumentacije do građevinske dozvole, nakon čega projekt preuzima Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Centar u Bukovlju bit će poseban po tome što će objediniti tri cjeline – memorijalnu, rehabilitacijsku i smještajnu. U memorijalnom dijelu bit će predstavljene zastave, odore i povijesne činjenice vezane uz Domovinski rat, dok će rehabilitacijski dio pružati različite oblike pomoći braniteljima. Planirano je zapošljavanje oko 30 stručnih osoba, a smještajni dio imat će kapacitet oko 100 korisnika.

– Ovo je vrlo vrijedan objekt za našu županiju koja je među najstradalijima u Domovinskom ratu i ima velik broj branitelja. Godine prolaze i potrebe su sve veće – kazao je Marušić.

Slavonski Brod: Potpisivanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Braniteljskog centra u Bukovlju
29.06.2026., Slavonski Brod - Potpisivanje ugovora za izradu projektno-tehnicke dokumentacije za izgradnju Braniteljskog centra u Bukovlju. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Glavni savjetnik ministra hrvatskih branitelja Velimir Anić pojasnio je kako je riječ o novom modelu skrbi za braniteljsku populaciju. Ministarstvo je pokrenulo projekt izgradnje pet braniteljskih centara – u Pakracu, Slunju, Bukovlju, Imotskom i Vukovaru. Dok su Pakrac i Slunj već u fazi gradnje, za ostale centre priprema se projektna dokumentacija.

– Braniteljski centri su centri za dugotrajni smještaj branitelja. Oni u Pakracu i Slunju trebali bi građevinski biti završeni do kraja godine, a svi centri trebali bi biti gotovi do 2028. godine – rekao je Anić.

Posebnost Bukovlja bit će dodatni rehabilitacijski sadržaji jer se nalazi na većoj udaljenosti od postojećih veteranskih centara, a najbliži je onaj u Osijeku. Branitelji će, ovisno o potrebama, imati mogućnost fizikalne terapije, psihoterapije i druge stručne pomoći.

Ravnatelj Javne ustanove Braniteljski centar Davor Huška naglasio je da je važno razlikovati braniteljske i veteranske centre. Veteranski centri namijenjeni su kraćim programima rehabilitacije branitelja i članova njihovih obitelji, dok su braniteljski centri namijenjeni dugotrajnom ili trajnom smještaju osoba koje više ne mogu samostalno živjeti.

– To će biti svojevrsni domovi za starije za populaciju hrvatskih branitelja, ali s pojačanom zdravstvenom skrbi. Više od 80 posto zaposlenika bit će ljudi medicinskih, zdravstvenih i drugih stručnih profila – istaknuo je Huška.

Procijenjena vrijednost izgradnje svih pet braniteljskih centara u početnoj fazi bila je oko 80 milijuna eura, no konačni troškovi bit će poznati nakon završetka projektne dokumentacije i troškovnika. Samo vrijednost centara u Pakracu i Slunju iznosi gotovo 22 milijuna eura, a očekuje se da će Bukovlje biti skuplje jer je riječ o najvećem planiranom centru s trostrukom funkcijom.

Po završetku dokumentacije očekuje se pokretanje postupka odabira izvođača radova, a početak gradnje u Bukovlju planiran je za iduću građevinsku sezonu.

Ključne riječi
braniteljski centar Slavonski Brod

Komentara 1

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Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
14:06 29.06.2026.

Branitelji 5 - SNV 40

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