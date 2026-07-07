Žigman: Gotovina će ostati zakonsko sredstvo plaćanja

Drugi godišnji skup sedam hrvatskih regulatora: Agencije za medije, Agencije za zaštitu osobnih podataka, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatske energetske regulatorne agencije, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti i Hrvatske narodne banke u čijim se prostorijama i održao, tematizirao je utjecaj globalne nestabilnosti na rad regulatornih tijela, s posebnim naglaskom na kibernetičku sigurnost. Poruke koje su se čule mogu se sažeti na zaključak da se regulatorna politika sve manje bavi isključivo nadzorom tržišta, a sve više kriznim upravljanjem. Ono što se do prije nekoliko godina smatralo tehničkim pitanjem informatičke sigurnosti, danas definiraju kao pitanje funkcioniranja države.

Čelnik HAKOM-a Tonko Obuljen, koji je istaknuo da je nedavno zabilježen upad i u jedan od njihovih važnih sustava, poručio da će zbog takvih incidenata dio procedura morati promijeniti te da konstantno vježbaju krizne situacije.

– A u trenutku kad imamo informaciju koja nam najavljuje napad, znači da se on već događa – poručio je.

Da se promijenila priroda regulatornih rizika, smatra i novi guverner HNB-a Ante Žigman. Podsjetio je na primjer nestanka struje u Španjolskoj, kada su građani zbog prekida rada digitalnih sustava mogli plaćati isključivo gotovinom te istaknuo da će, upravo zbog takvih situacija, uz digitalni euro, gotovina ostati zakonsko sredstvo plaćanja.

– Uza sve ovo što mi radimo, u jednom trenutku se možemo vratiti na "basics"– istaknuo je Žigman. Predsjednica Vijeća AZTN-a Mirta Kapural podsjetila je da su se u prošlosti u kriznim razdobljima tolerirali karteli, dok se danas smatra da ih upravo tada treba još snažnije sankcionirati. Ministar financija Tomislav Ćorić stavio je fokus na povjerenje javnosti u regulatore kao ključni faktor:

– Ono se gradi godinama, a ozbiljno se može narušiti jednim incidentom – istaknuo je ministar kojega, kaže, posebno veseli što se u Hrvatskoj regulatorni sustav počinje promatrati kao jedna cjelina te je međuinstitucionalna suradnja jednako važna kao i sposobnost pojedinačnog regulatora.