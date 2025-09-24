Provjerite besplatno svoj tlak, kolesterol, šećer - ubojice zdravlja

U ponedjeljak, 29. rujna 2025. na Svjetski dan srca, na zagrebačkom Europskom trgu održat će se velika javnozdravstvena akcija Lov na tihog ubojicu, koju organizira Hrvatska liga za hipertenziju zajedno s Hrvatskim kardiološkim društvom i partnerskim domaćim društvima, a po prvi puta u Hrvatskoj i u suradnji s Euopskim kardiološkim društvom (ESC) i European Alliance for Cardiovascular Health (EACH). Ova društva tako odaju priznanje i pokazuju svoju podršku Lovu na tihog ubojicu i njegovom dugogodišnjem uspješnom trajanju koji je i izvan Hrvatske postao primjer ustrajnosti u podizanju zdravstvene pismenosti i brige za zdravlje naroda.

Kao cijeli Lov, i ova akcija posvećena je podizanju svijesti ne samo o glavnome „tihom ubojici“ –arterijskoj hipertenziji, tj. povišenom krvnom tlaku, nego i podmuklom kolesterolu, dobro poznatoj šećernoj bolesti, pretilosti, sve pravim „demonima“ zdravlja. Premda stručnjaci u Lovu na tihog ubojicu to rade svakodnevno, na Svjetski dan srca žele to posebno naglasiti.

Od 10:00 do 13:00 sati građane očekuje niz aktivnosti:

● Besplatno mjerenje krvnoga tlaka s određivanjem poremećaja srčanoga ritma, mjerenje kolesterola i šećera

● Snimanje elektrokardiograma (EKG)

● Individualno zdravstveno savjetovanje

● Edukativni materijali i praktični savjeti za prevenciju kardio-reno-neuro-metaboličkih bolesti

- Posebno ističemo da će vam biti dostupni razni stručnjaci spremni odgovoriti na vaša pitanja i pomoći vam korisnim preporukama - poručuju organizatori.

Program će dodatno obogatiti kratki glazbeni nastup mladog blues kantautora Odina Sokača, jednog od ambasadora Hrvatske lige za hipertenziju i akcije Lov na tihog ubojicu.