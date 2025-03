Propao pokušaj mirenja, kreće novi val štrajkova

Kao što je propalo formalno mirenje prije tri tjedna propao je i današnji pokušaj ikakvog dogovora na relaciji tri obrazovna sindikata i Vlade. To znači i novi val štrajkova u obrazovnim ustanovama koji će sada nastaviti cirkularno - po županijama već od idućeg tjedna. Iako su prije prvog štrajka sindikati kazali da nisu za štrajk nego dogovor, nisu bili spremni nakon prvog mirenja izaći s nematerijalnim ustupcima na koje je Vlada bila spremna - izuzeće od ocjenjivanja rada nastavnika i odgodu modularne nastave, a požalili su se tada da su bili ucijenjeni potpisati i dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru.

"Ova tri sindikata kreću s regionalnim cirkuliranim štrajkovima. Njih će u iduća dva tjedna biti pet, a nakon završetka posljednjeg štrajka mi ćemo vas pozvati i onda vam reći koji je naš idući korak", poručio je predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić.

"Naša borba neće biti sprinterska disciplina, već maraton", poručio je Stipić. Na današnjem mirenju Vlada je ponovila i ponudila iznova nematerijalne ustupke uz kako neslužbeno doznajemo izuzetak obveze potpisivanja dodatka TKU no to sindikatima nije bilo dovoljno - traže materijalni ustupak - povećanje ili osnovice za deset posto ili koeficijenta ili dodatak dok se ne urede koeficijenti iako sve sindikate obrazovanja za dva mjeseca slijede pregovori oko granskog kolektivnog ugovora. Pregovori gdje zapravo definiraju krunu svojih prava.

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija kazao je kako su se tijekom trećeg pokušaja mirenja približili u nekim segmentima, ali dogovor nije postignut u ključnom pitanju. "Nismo se našli na trećem, najbitnijem zahtjevu – materijalnoj stimulaciji naših plaća", kazao je.

Na današnjem pokušaju novog mirenja nije bio prisutan ni ministar Fuchs, ni ministar Piletić, no to ne čudi budući je sam Fuchs upozorio da je pravno upitno mirenje na istoj osnovi, a sličnog je stava bio i ministar Piletić. Sindikati su tražili materijalnu zadovoljštinu no ona danas nije ponuđena budući već tjednima iz Vlade naglašavaju da oni razloga za štrajk ne vide jer je nastavnicima plaća kontinuirano rasla, kao što im je rasla osnovica. Tijekom sutrašnjeg dana sindikati će Vladi i službeno najaviti novi štrajk.

"Htjeli smo spriječiti štrajk, ali Vlada nije pokazala razumijevanje za naše zahtjeve", rekao je Matija Kroflin. Dodao je kako to nije samo pitanje plaća, već i borba za dostojanstvo svih zaposlenih u obrazovnom sustavu. "Ako Vlada misli da ćemo odustati, vara se", poručio je.