Pripremite se: Evo kada će biti novi štrajk u školama, ovog puta u samo jednom dijelu Hrvatske

Nakon što su Sindikati prošli tjedan proveli štrajk upozorenja u školama, najavili su nove ako ne dođe do mirenja. Naime, prvi sastanak mirenja održat će se sutra, a Željko Stipić za RTL Danas je najavio: - Odlučili smo da će u iduća dva tjedna biti pet štrajkova. Napravili smo redoslijed štrajkova koji će obuhvatiti različit broj županija. Mirenje će biti tek sutra, a mi kao korektan partner ne želimo dati najavu štrajka pet do 12. Želimo dati vremena Vladi i ravnateljima da se pripreme - rekao je pa dodao: - Čak mislimo da nismo jako daleko od rješenja, ali za dogovor su potrebne dvije strane. Vlasti smo dale široke mogućnosti rješenja, ali od nje samo čujemo: 'Ne može!'.

Stipić je najavio sljedeće korake, odnosno da će sljedeći štrajk u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima biti u utorak.

- Bit će sveukupno pet regionalnih štrajkova. Krenut ćemo u utorak, koliko će trajati, još ne znamo - rekao je.

Štrajk kreće u utorak, i to u Dalmaciji. Naveo je da će to ujedno biti i njihov test.

