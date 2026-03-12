Naši Portali
PRVI U EUROPI

CM-400 teži 910 kilograma, može premašiti 6 Macha: Kakva je to hipersonična raketa koju navodno Srbija ima?

Foto: OSINT HR/X
VL
Autor
Domagoj Janković/Hina
12.03.2026.
u 21:55

“Razgovarat ćemo s našim partnerima u NATO savezu i upozoriti ih na takvo naoružanje", rekao je Plenković.

Srbija je po pisanju specijaliziranih srpskih i američkih medija nabavila kineske hiperzvučne rakete, čime je postala prva zemlja u Europi s takvim oružjem. Službeni Beograd nije ni potvrdio ni demantirao izvješća o raketama.  Kineska raketa zrak-zemlja CM-400 prvi put je viđena na srbijanskom zrakoplovu MiG-29 u utorak na online vojnom forumu MyCity Military, izvijestila je danas srbijanska javna televizija RTS. Srpska vojska nije ni potvrdila ni demantirala kupnju ovih raketa.

Američki specijalizirani portal Military Watch u utorak je objavio da je srpska vojska time postala prva u Europi koja nabavila hiperzvučne balističke rakete i druga nekineska vojska u svijetu s raketama CM-400. Prvi strani korisnik ove rakete su pakistanske zračne snage, prenosi slovenska agencija STA.  Brzina rakete CM-400 može premašiti 6 Macha. Military Watch istaknuo je da nijedan drugi borbeni zrakoplov u Europi nema integrirane rakete zrak-zemlja sposobne za hiperzvučne brzine.

Raketa CM-400 teži 910 kilograma, što omogućuje čak i vrlo lakim borbenim lovcima nošenje dviju rakete, piše STA. Postoje različite procjene njezina dometa. Na vojnim forumima postoje tvrdnje da bi domet mogao biti i do 400 kilometara, ali uz napomenu da ga je Kina najvjerojatnije ograničila na oko 240 ili 250 kilometara za izvoz. Prije dva dana navodne srpske rakete komentirao je hrvatski ministar obrane Ivan Anušić.

Prema njegovim riječima, iz onoga što je pročitao, radi se o ozbiljnom oružju. "Ali nadam se da će ove hiperzvučne rakete ostati u svojim skladištima, gdje im je i mjesto", dodao je. Danas je i premijer Andrej Plenković izjavio da ne očekuje da bi Srbija mogla u bilo kojoj varijanti doći u poziciju da koristi hiperzvučne rakete prema susjednim zemljama, Hrvatskoj ili nekoj drugoj. “Razgovarat ćemo s našim partnerima u NATO savezu i upozoriti ih na takvo naoružanje", rekao je Plenković. 

Prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira (Sipri), koji redovito objavljuje statistiku o vojnim izdacima zemalja diljem svijeta, Srbija je u proteklih pet godina daleko najviše uložila u vojsku među zapadnobalkanskim zemljama.  Samo u 2024. godini potrošila je oko 2,2 milijarde dolara, što je gotovo pet puta više od Albanije.

