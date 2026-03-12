Grmoja: Tražimo 5.000 volontera za referendumsku inicijativu o zašiti gotovine

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja je u četvrtak označio početak turneje te stranke diljem Hrvatske radi pronalaženja 5.000 volontera koji bi se angažirali na prikupljanju potpisa za referendum kojim bi se tražila zaštita gotovine Ustavom Republike Hrvatske.

"Danas iz Splita pozivamo građane da nam se pridruže i kada obilaskom svih dijelova Hrvatske okupimo 5.000 volontera, ići ćemo na realizaciju referendumske inicijative kojom bi se tražila ustavna zaštita gotovine," rekao je Grmoja na konferenciji za novinare. Naglasio je da je za uspjeh referenduma najprije potrebno skupiti volontere koji bi prikupili dovoljan broj potpisa za organiziranje referenduma.

"Ne želimo ovu važnu priču upropastiti neuspjelim referendumom jer bi nam u tom slučaju i vlast i oporba rekli kako građani ne podržavaju tu referendumsku inicijativu", kazao je Grmoja objašnjavajući zbog čega najprije idu na okupljanje volontera. Podsjetio je da su stručnjaci već kreirali referendumsko pitanje, ali postoje udruge civilnog društva koje se bave tom tematikom i strahuju da bi se na temelju tog pitanja mogao pronaći način da gotovina i Ustavom ne bude dovoljno zaštićena.

"Spremni smo redefinirati pitanje kako bi se te udruge osjećale sigurno da će Ustavom biti zaštićena gotovina", poručio je Grmoja. Novinarima je otkrio da se upravo vratio sa sedmodnevnog boravka u SAD-u gdje je sudjelovao na skupu lidera suverenističkih opcija.

"To ne znači da ću podržavati svaki potez SAD-a, to znači da ću s njima razgovarati o strateškim interesima hrvatskog naroda, a naš najvažniji vanjskopolitički strateški interes je pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini gdje Hrvati imaju problem s Bošnjacima", ustvrdio je Grmoja.

Odgovarajući na pitanje koje se odnosilo na postupak izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj koji je tražio od Hrvatske prekid diplomatskih odnosa s Iranom i reakciju predsjednika Zorana Milanovića koji se tomu suprotstavio, Grmoja je kazao da brani suverenističku poziciju Hrvatske. "Kad netko štiti hrvatske interese i želi poslati poruku da nam nitko ne može držati lekcije, kao suverenist moram biti na toj poziciji, neovisno o tomu je li netko pretjerao i je li se moglo nešto drukčije," rekao je Grmoja.