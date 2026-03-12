Tišina koja uznemiruje: Kineski zrakoplovi napravili najdužu pauzu, pojavio se niz teorija

Kineski ratni zrakoplovi gotovo neprestano lete oko Tajvana pa je mnoge iznenadilo kada su iznenada prestali dolaziti gotovo dva tjedna. Analitičari kažu da je to bila najduža pauza u kineskoj zračnoj aktivnosti otkako je Tajvan počeo javno objavljivati dnevne vojne podatke. Počevši od 27. veljače, Tajvan je zabilježio 13 uzastopnih dana bez kineskih ratnih zrakoplova blizu otoka. Jedini kratki izuzetak dogodio se 6. ožujka kada su dva zrakoplova otkrivena na krajnjem jugozapadu. Ta "tišina" prekinuta je u četvrtak kada je oko Tajvana djelovalo pet zrakoplova Narodnooslobodilačke vojske (PLA), prema tajvanskoj vojsci.

"Ovo je iskreno nešto što nismo vidjeli u novijoj povijesti u pogledu aktivnosti PLA oko Tajvana. Otkako je tajvansko ministarstvo obrane počelo objavljivati ove podatke 2020., trend je bio gore, gore, gore", naveo je za CNN Ben Lewis, osnivač PLATrackera, otvorene platforme koja prati kineske vojne pokrete.

Tajvanska vojska navikla je na svakodnevni zadatak praćenja kineskih ratnih zrakoplova koji lete blizu otoka. Iznenadna tišina zbunila je i analitičare te pokrenula niz mogućih objašnjenja. Jedna teorija je da Peking možda pokušava izbjeći eskalaciju napetosti uoči planiranog sastanka između kineskog vođe Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Drugi su ukazali na rat koji uključuje Iran i potencijalni utjecaj na globalna energetska tržišta, no analitičari kažu da je ta veza manje vjerojatna. Neki, također, primjećuju da se ovaj tjedan završavaju godišnji parlamentarni sastanci Kine, što je razdoblje kada je vojna aktivnost povremeno usporavala u prošlosti.

Tajvanski ministar obrane, Wellington Koo, pozvao je na oprez pri donošenju zaključaka, napominjući da je kineska pomorska aktivnost oko Tajvana nastavljena tijekom cijelog razdoblja. "Postoji puno teorija, ali i dalje vidimo kineske ratne brodove koji djeluju oko Tajvana svakodnevno, i ti napori da se Tajvanski tjesnac pretvori u kineske unutarnje vode nisu prestali.“