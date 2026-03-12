Kraj modela bosanski/hrvatski/srpski jezik: reformu u Austriji jako će osjetiti Hrvati

Austrija će omogućiti nastavu na hrvatskom jeziku u svojim školama umjesto dosadašnjeg modela BKS-a (bosanski/hrvatski/srpski), najavila je u četvrtak u Zagrebu austrijska ministrica za Europu i međunarodne poslove Beate Meinl-Reisinger nakon sastanka s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Istaknula je i da se Hrvatska nakon ruskog napada na Ukrajinu pokazala kao važno energetsko središte za opskrbu srednje Europe, što su ministri naglasili i tijekom posjeta Janafovu terminalu na Žitnjaku.

Austrijsko ministarstvo obrazovanja, rekla je Meinl-Reisinger, povući će preporuku iz 1996. prema kojoj se u nastavi materinskog jezika nije razdvajalo učenike prema etničkim pripadnostima, što je u praksi dovodilo do zajedničke nastave pod nazivom BKS.

- Razgovarali smo s ministarstvom obrazovanja koje će povući preporuku iz kraja 90-ih i naglasiti autonomiju škola, kojima će se omogućiti nastava na hrvatskom jeziku - rekla je austrijska ministrica. Grlić Radman je tu najavu nazvao sjajnom viješću, istaknuvši važnost podučavanja hrvatskog jezika za hrvatsku zajednicu u Austriji.

- Riječ je o službenom jeziku jedne članice Europske unije koji se ne bi trebao podučavati u sklopu umjetnih tvorevina poput BKS-a - istaknuo je hrvatski ministar. Ministri su tijekom posjeta Zagrebu obišli i Janafov terminal na Žitnjaku, gdje je naglašena važnost hrvatskog naftovodnog sustava za sigurnost opskrbe energijom u Europi. Meinl-Reisinger istaknula je da Hrvatska i Austrija njeguju dobre bilateralne odnose te dijele interes za stabilnu opskrbu energijom.

- Željela sam posjetiti JANAF jer je pitanje opskrbe energijom u ovim vremenima iznimno važno za Europsku uniju. Od izbijanja rata Rusije protiv Ukrajine Hrvatska se pokazala kao važan hub za opskrbu energijom u središnjoj Europi - rekla je.

Dodala je da Austrija nije izravno povezana s JANAF-ovim naftovodnim sustavom, ali da joj je važna sigurnost opskrbe energijom u Europi. Grlić Radman istaknuo je da Europa sve više radi na energetskoj diversifikaciji, pri čemu Hrvatska sa svojim LNG terminalom i JANAF-om može opskrbljivati susjedne zemlje.

- Hrvatska može u dovoljnim količinama opskrbiti susjedne zemlje, prije svega Mađarsku, Slovačku i Srbiju, čak i kapacitetima koji su iznad njihovih potreba - rekao je.

Ministri su razgovarali i o situaciji na Bliskom istoku te suradnji dviju zemalja u repatrijaciji državljana iz regije, naglasivši potrebu deeskalacije kako bi se spriječilo širenje sukoba. Grlić Radman istaknuo je i da je Austrija jedan od najvažnijih gospodarskih partnera Hrvatske te da postoji prostor za daljnje jačanje suradnje u područjima energetike, infrastrukture, obrane i inovacija.