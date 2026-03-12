Transformacija mornaričkih snaga u hrvatskim i španjolskim rukama? Ovo su detalji velikog posla Uljanika i Navantie

Nakon što je lanjskog listopada država proširila djelatnost pulskog brodogradilišta Uljanik Brodogradnja 1856 pa se ondje sada mogu graditi i svemirske i bespilotne letjelice te prometovati naoružanjem i vojnom opremom, odnosno mogu se graditi i brodovi vojne namjene, jedino je državno brodogradilište ušlo u konkurenciju na tržištu koje pokriva izgradnju vojne opreme. Samir Hadžić, direktor Uljanik Brodogradnje 1856, potvrdio je Večernjem listu da je španjolska brodograđevna i obrambena grupacija Navantia potpisala pismo namjere (LOI) s pulskim brodogradilištem, čime su dvije tvrtke formalno iskazale spremnost na dugoročnu suradnju u području pomorske obrane. Pismo namjere u ovoj fazi nije obvezujuće, dodao je direktor brodogradilišta, ali otvorilo je put daljnjim razgovorima o mogućoj suradnji koja bi se mogla dogoditi putem natječaja koji otvara Vlada RH za gradnju brodova za Hrvatsku ratnu mornaricu. Naime, Hrvatska je najavila mogućnost nabave dva višenamjenska ratna broda klase korveta kao dio transformacije mornaričkih snaga, a svoju šansu u tom poslu, logično, vidi i jedino državno brodogradilište.