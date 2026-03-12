Naši Portali
ZOVU IH 'ZAGREPČANKE'

Plenković komentirao srpske hipersonične rakete: 'Ozbiljno oružje. Razgovarat ćemo s partnerima u NATO-u'

Požega: Andrej Plenković na obilježavanju Dana grada i 36. obljetnici HDZ-a
Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Nikola Blažeković/Hina
12.03.2026.
u 19:41

Razgovarat ćemo s našim partnerima u NATO savezu i upozoriti ih na takvo naoružanje koje je novost u arsenalu Vojske Srbije, rekao je Plenković

Hrvatska ne očekuje da bi Srbija mogla u bilo kojoj varijanti doći u poziciju da koristi hipersonične rakete prema susjednim zemljama, Hrvatskoj ili nekoj drugoj, izjavio je premijer Andrej Plenković u četvrtak nakon svečane sjednice Gradskog vijeća Požege u povodu Dana grada. Odgovarajući na novinarsko pitanje predstavlja li hipersonična raketa, koju su srbijanski tabloidi prozvali "Zagrepčanka", prijetnju Hrvatskoj, premijer je naglasio kako je riječ o ozbiljnom oružju o kojem će Hrvatska razgovarati s partnerima u NATO-u.

“Razgovarat ćemo s našim partnerima u NATO savezu i upozoriti ih na takvo naoružanje koje je novost u arsenalu Vojske Srbije", rekao je Plenković naglasivši da Hrvatska ulaže puno u svoju vojsku svih ovih godina. 

Na svečanoj sjednici požeškoga Gradskog vijeća premijer je govorio o gospodarskim temama te najavio kako će Vlada razmotriti mogućnost ograničavanja cijena električne energije i plina, slično kao što je ranije učinila s cijenama motornih goriva.

Pritom je čestitao Gradu Požegi na uspješnoj provedbi razvojnih projekata. Posebno je izdvojio izgradnju brze ceste koja će Požegu povezati s autocestom, projekt vrijedan 180 milijuna eura. Kako je istaknuo, riječ je o najvećem ulaganju u cestovnu infrastrukturu nakon izgradnje Pelješkog mosta.

Također je pohvalio obnovu povijesne jezgre Požege, grada koji se naziva i "slavonskom Atenom".

Požega svoj dan obilježava na blagdan Grgureva, drevnog vinogradarskog običaja koji je uvršten na popis nematerijalne kulturne baštine. Taj datum podsjeća i na 12. ožujka 1689. godine, kada je hrvatska vojska pod vodstvom Luka Ibrašimović Sokol porazila Osmanlije i oslobodila Požegu nakon 150 godina njihove vlasti.

Andrej Plenković Srbija hipersonično oružje

PL
PlenkišaMaduro
20:17 12.03.2026.

Bez ulaganja u vlastitu obranu nema tu sreče. Hrvatska mora sada kupiti rakete Meteor i Scalp za Rafale, ATACAMS za Himarse i ozbiljan PZO sustav velikog dometa!

Avatar Based Croat
Based Croat
20:00 12.03.2026.

Hoćemo li mi nešto nabaviti kako bi kontrirali tome? To mene zanima. A to što ćeš ti reći na sastanku svojim prijateljima, to je dobro, reci im ali to nije ozbiljna politika. Srbija se ozbiljno naoružava, a Hrvatska to ne prati. Ako te zanima za koga se oni to naoružavaju, ja ću ti otkriti skriveno znanje koje nitko ne zna. Za Albance i za nas. Za Kosovo ako se ukaže vanjskopolitička prilika i za Republiku Srpsku kad se bude proglasila nezavisnost i za razračunavanje sa nama.

KT
KT925
20:28 12.03.2026.

CM-400AKG je supersonična raketa a ne hipersonična. Polubalistička je pa u završnoj fazi leta i u vrlo rijetkim uvjetima može letjeti brže od 5 macha ali u aktivnoj fazi nije ni blizu tome. Osim toga, 3 hrvatska Rafalea su dovoljna da se u 5 minuta obračunaju sa svih 11 srpskih MIG-29 (ako ih toliko radi). I što će onda sa tim raketama kad ih nemaju sa čega ispaliti. A ako misle da će im Francuzi dozvolit da stave nešto sa kineskom elektronikom na srpske Rafale (ako ih ikad uspiju otplatiti), gadno su se zaje... Osim toga, Hrvatska je kupila Meteor rakete koje imaju šansu srušiti CM-400AKG tako da nismo baš bez ikakve zaštite. Puno bolje od Meteora nema. Osim ako Plenkoviću ne uvale Patriota ili SAMP/T u NATO-u...

