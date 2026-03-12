Tužiteljstvo u Ljubljani podiglo optužni prijedlog protiv patrijarha Porfirija

Državno tužiteljstvo u Ljubljani podiglo je 12. siječnja optužni prijedlog protiv patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija Perića zbog optužbi za zlostavljanje na radnom mjestu, objavio je portal Nova.rs . Prema dokumentu Okružnog državnog tužiteljstva u Ljubljani od 10. veljače 2026. godine, u koji je navodno Nova.rs imala uvid, optužni prijedlog podnesen je protiv patrijarha Porfirija, koji je u vrijeme na koje se slučaj odnosi bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski, kao i protiv Srpske pravoslavne crkve- Crkvene općine Ljubljana kao pravne osobe.

Slovensko tužiteljstvo potvrdilo je za Nova.rs da je u ovom slučaju Općinskom sudu u Ljubljani podnesen optužni prijedlog protiv jedne osobe zbog zlostavljanja na radnom mjestu, kao i protiv jednog pravnog subjekta zbog odgovornosti za isto kazneno djelo. Dio kaznene prijave protiv drugih osoba u međuvremenu je odbačen. Slučaj se odnosi na razdoblje kada je Porfirije bio na čelu Zagrebačko-ljubljanske mitropolije SPC-a. Bivši ljubljanski paroh Željko Lubarda tvrdi da je bio izložen dugotrajnom i sustavnom mobingu jer nije želio prešutjeti, kako navodi, financijske malverzacije u crkvenoj blagajni.

Lubarda je za Nova.rs izjavio da je zlostavljanje kojem je bio izložen već ranije pravomoćno potvrđeno na Sudu za radna i socijalna prava u Sloveniji, koji je taj slučaj, prema njegovim riječima, ocijenio jednim od najtežih primjera zlostavljanja zaposlenika u slovenskoj sudskoj praksi. Kako navodi, o podizanju optužnog prijedloga obaviješten je početkom veljače, a patrijarh Porfirije je, prema njegovim tvrdnjama, već saslušan pred istražnim sucem. Uz njega je optužena i Crkvena općina Ljubljana kao pravna osoba.

Prema navodima iz optužnog prijedloga, Porfirije je kao tadašnji mitropolit navodno prekršio prava zaposlenog svećenika Željka Lubarde, koji je u Crkvenoj općini Ljubljana bio zaposlen od 2014. do 2017. godine. Tužiteljstvo navodi da je Lubardi uručen otkaz uz obrazloženje poslovnih razloga, iako takvi razlozi, prema stajalištu tužiteljstva, nisu proizlazili iz sfere poslodavca. U obrazloženju se navodi i da je stvarni razlog otkaza bio osvetnički potez jer se Lubarda protivio premještaju na drugu parohiju. Tužiteljstvo tvrdi da je od listopada 2014. godine prema njemu vršeno psihičko nasilje, ponižavanje i nejednako postupanje.

Prema dokumentaciji, takvo postupanje imalo je ozbiljne posljedice na zdravlje oštećenog. Kod Lubarde je, prema nalazima, razvijen poremećaj prilagodbe s anksioznim i depresivnim simptomima, što je dovelo i do smanjenja njegove radne sposobnosti. Lubarda tvrdi i da je na njega vršen pritisak da ne svjedoči u kaznenom postupku protiv svećenika Perana Boškovića, koji je kasnije pravomoćno osuđen zbog pronevjere crkvenog novca.

Svećenik Bošković osuđen je na šest mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine, a prema navodima Nova.rs, nakon presude je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nastavio obavljati svećeničku službu do umirovljenja. Portal Nova.rs navodi da je zatražio komentar Informativne službe Srpske pravoslavne crkve, ali nisu dobili odgovor, navode.