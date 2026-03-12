Hrvatski vojnik evakuiran iz Libanona: Iz ratne zone izvučen s njemačkim vojnicima

Hrvatski vojnik sigurno je danas evakuiran iz misije Ujedinjenih naroda UNIFIL u Libanonu. Povlačenje našeg pripadnika iz ratne zone provedeno je u sklopu operacije izvlačenja njemačkih vojnika koju je pokrenula Savezna Republika Njemačka. Pripadnik Hrvatske vojske nakon evakuacije iz Libanona, sletio je večeras u francuski grad Orleans - odakle će se vratiti u Hrvatsku, priopćio je večeras MORH.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić prethodno je zatražio i dobio potporu njemačkog ministra obrane Borisa Pistoriusa za sigurno povlačenje našeg pripadnika u koordiniranoj evakuaciji iz Libanona. Ministar Anušić i ovim putem izražava javnu zahvalu ministru Pistoriusu na toj pomoći budući da je riječ o trenutačno najizazovnijoj svjetskoj kriznoj zoni. "Njemačka potpora Hrvatskoj odraz je bliskog partnerstva te savezničkog uvažavanja i solidarnosti koje proizlaze iz političkih odnosa na razini naših vlada, ali i naših ministarstava obrane", poručio je ministar Anušić.

Nakon što je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović prošli ponedjeljak zapovjedio načelniku Glavnog stožera OSRH pokretanje povlačenja hrvatskih vojnika iz Libanona i Iraka, Ministarstvo obrane poduzelo je sve potrebne formalne aktivnosti bez kojih izvlačenje naših vojnika ne bi bilo moguće. Pokrenuti su i formalni postupci za izvlačenje sedmorice hrvatskih vojnika iz NATO misije u Iraku. Ta operacija povlačenja provest će se kada se steknu uvjeti za sigurnu evakuaciju.

"Kada hrvatski vojnici budu evakuirani iz Iraka, o tome ćemo obavijestiti javnost", dodaju u MORH-u.