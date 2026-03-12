Petorki iz afere 'Bankari' određen jednomjesečni pritvor

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je pritvor petorici okrivljenika iz afere 'Bankari' koji se sumnjiče za nezakonito odobravanje kredita od gotovo 800.000 eura na štetu Erste banke i uzimanje 10 posto provizije od ostalih 30 okrivljenika kojima su ti krediti bili nedostupni.

Kako se doznaje na sudu, petorki je jednomjesečni istražni zatvor određen na prijedlog Uskoka i to zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Uskok je ranije izvijestio da za 30 od ukupno 35 okrivljenika nije predloženo određivanje pritvora jer za to nije bilo osnove.

Tužiteljstvo i policija su ranije izvijestili, ne navodeći o kojoj je banci riječ, da su se financijski savjetnik za građane u Erste banci te još dvojica muškaraca povezali radi stjecanja materijalne koristi neosnovanim odobravanjem kreditnih zahtjeva zainteresiranima i isplatom kredita neovisno o kreditnoj sposobnosti u zamjenu za "predaju dijela isplaćenih kredita".

Radi realizacije plana, 54-godišnjak, 34-godišnjak i 29-godišnjak su pronalazili i stupali u kontakt s osobama nezadovoljavajuće kreditne sposobnostima s kojima su dogovorili da će im osigurati kredite bez obzira na kreditnu sposobnost i bez obzira što kredite neće vraćati u punom iznosu.

Nakon postignutih dogovora, 34-godišnjak je osiguravao izradu dokumentacije za odlučivanje o osnovanosti kreditnih zahtjeva u kojoj je lažno prikazivao da su 32 osumnjičenika kreditno sposobna. Tu dokumentaciju su predavali 54-godišnjaku koji je potom odobravao gotovinske kredite ili ih prosljeđivao višim razinama na odlučivanje te predlagao odobravanje kredita, znajući da su podneseni kreditni zahtjevi i dokumentacija neistiniti.

Nakon toga je 54-godišnjak u ime Erste banke sklopio ugovore o kreditima sa 32 osumnjičenika, a temeljem kojih ugovora su tim osumnjičenicima krediti i isplaćeni. Novac isplaćen temeljem odobrenih kredita osumnjičenici su podizali u gotovini sa svojih bankovnih računa te su dio novca zadržali za sebe, a dio kao unaprijed dogovorenu naknadu za odobravanje kreditnih zahtjeva i isplatu kreditnih sredstava predali 29-godišnjaku, 34-godišnjaku i 54-godišnjaku.

Na taj je način na štetu Erste banke na ime neosnovanih kredita, a u korist 32 osumnjičenika isplaćeno 799.949 eura, dok su 29-godišnjak, 34-godišnjak i 54-godišnjak sebi pribavili korist od najmanje 10 posto iznosa svakog odobrenog kredita, ukupno najmanje 97.100 eura.