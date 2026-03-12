Naši Portali
ZARAĐUJU NA RATU

Trumpove bombe pune mnoge novčanike, ovo su najveći profiteri iz pakla Bliskog istoka

Autor
Ivica Beti
12.03.2026.
u 16:14

Trumpovi sinovi Eric i Don Jr., koji su povezani s tvrtkom za proizvodnju dronova Powerus, mogli bi sada sklopiti izdašne ugovore s Pentagonom

Od napada na Iran i problema s prolazom kroz Hormuški tjesnac naftne kompanije povećavaju cijene, američka vojna industrija prazni skladišta i puni knjige narudžbi, no od rata ne profitiraju samo oni. Nešto će, na primjer, vjerojatno zaraditi i obitelj Trump. I Rusiji je rat dobrodošao. Vojni analitičari napominju da je rat prilika za masnu zaradu tvrtki kao što su Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics i Boeing, koje isporučuju rakete, borbene zrakoplove, rakete i radarske sustave. – Najviše koristi od ovog rata imaju Lockheed Martin i Raytheon. Oni proizvode krstareće rakete, rakete i sustave presretanja, dakle najskuplje oružje koje se koristi u ratu – rekao je stručnjak za oružje William Hartung za njemački Bild. Američki razarači opremljeni su s 90 krstarećih raketa Tomahawk, a svaka raketa stoji oko 2,5 milijuna dolara, iznosi jedan od primjera.

Ključne riječi
Izrael Rat u Iranu oružje nafta Iran Rusija SAD

