Zmije se bude i dolaze u dvorišta! Jedna stvar ih privlači kao magnet, a trikovi da ih otjerate su genijalni i besplatni

Prve zrake proljetnog sunca izmamile su nas iz domova, no nismo jedini koji su se zaželjeli topline. Nakon dugog zimskog sna, iz svojih se skloništa bude i zmije, a prizor vitkog gmaza koji se sunča na prilazu ili u vrtu rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Iako je velika većina zmija u našim krajevima bezopasna i iznimno korisna za ekosustav jer drži pod kontrolom populaciju glodavaca i drugih štetočina, instinktivni strah i nelagoda često prevladaju. Srećom, umjesto panike, postoji niz preventivnih mjera i trikova kojima možete svoje dvorište učiniti neprivlačnim staništem za ove gmazove, i to bez upotrebe štetnih kemikalija. Ključ uspjeha leži u razumijevanju onoga što zmije traže: sklonište, hranu i toplinu. Uskratite li im te uvjete, one će jednostavno potražiti gostoljubivije okruženje.

Osnovni i najvažniji korak u obrani od zmija jest urednost dvorišta. Zmije su plaha stvorenja koja izbjegavaju otvorene prostore gdje su izložene grabežljivcima poput jastrebova i sova. Visoka, nepokošena trava za njih je savršen zaklon koji im omogućuje neprimjetno kretanje. Redovitom košnjom travnjaka drastično smanjujete njihovu sigurnost i činite svoje dvorište manje poželjnim. Jednako je važno ukloniti i sva potencijalna skrovišta. Hrpe kamenja, naslagana drva za ogrjev, stari crijep, daske, gomile lišća ili bilo kakav građevinski otpad predstavljaju idealna mjesta za skrivanje. Drva za ogrjev preporučuje se držati na povišenim policama, odignuta barem tridesetak centimetara od tla, a gusto grmlje i živicu treba redovito orezivati tako da donje grane budu podignute od zemlje. Tako stvarate pregledan prostor koji zmijama ne nudi osjećaj sigurnosti.

Tamo gdje ima plijena, bit će i grabežljivaca. Zmije u blizinu kuća najčešće dolaze prateći svoj glavni izvor hrane, a to su glodavci. Ako u dvorištu ili podrumu imate problem s miševima i štakorima, gotovo je sigurno da će se prije ili kasnije pojaviti i zmije. Učinkovita deratizacija stoga je ključna preventivna mjera. Posebnu pažnju obratite na izvore hrane koji privlače glodavce. Hranu za kućne ljubimce nikada ne ostavljajte preko noći vani u zdjelicama, a sjemenke za ptice i drugu hranu skladištite isključivo u čvrstim metalnim ili plastičnim spremnicima s poklopcima koji se ne mogu lako otvoriti. Kante za smeće također moraju biti dobro zatvorene. Uklanjanjem izvora hrane za glodavce prekidate cijeli hranidbeni lanac i šaljete jasnu poruku zmijama da u vašem dvorištu za njih nema gozbe.

Zmije se često zavlače u najmanje pukotine kako bi pronašle sklonište od vrućine ili mjesto za prezimljavanje. Mnoge od njih provedu zimu u prostorima ispod betonskih stuba, terasa ili u samim temeljima kuće, ulazeći kroz otvore za koje ne biste ni pomislili da su im dovoljni. Odrasla zmija može se provući kroz pukotinu širine svega pola centimetra. Stoga je važno tijekom ljeta, kada su zmije aktivne i izvan skloništa, temeljito pregledati temelje kuće, zidove, stube i sve druge građevine te popuniti sve rupe i pukotine odgovarajućim materijalom za brtvljenje. Za one koji žele biti apsolutno sigurni, jedino stopostotno rješenje je postavljanje posebne ograde. Riječ je o gusto pletenoj žičanoj mreži (promjera oka do šest milimetara) visokoj barem šezdeset centimetara, koja se ukopava desetak centimetara u zemlju kako bi se spriječilo provlačenje ispod nje.

Mirisni rat protiv gmazova

Zmije posjeduju iznimno razvijen osjet njuha kojim detektiraju opasnost i plijen, a upravo se ta osjetljivost može iskoristiti protiv njih. Sadnja određenih biljaka čiji im miris smeta jedan je od najpopularnijih prirodnih načina odvraćanja. Stručnjaci za hortikulturu i suzbijanje štetočina preporučuju sadnju biljaka snažnog mirisa duž rubova dvorišta ili oko temelja kuće. Među najučinkovitijima su neven, čiji korijen ispušta miris koji odbija zmije i druge nametnike, zatim limunska trava, koja širi snažnu citrusnu aromu (sadrži citronelu), te aromatično bilje poput lavande, ružmarina i pelina. Naravno, nezaobilazni su češnjak i luk, čiji sumporni spojevi djeluju kao snažan repelent. Zanimljiv izbor je i biljka sanseverija, poznatija kao "svekrvin jezik", koju zmije izbjegavaju ne zbog mirisa, već zbog njezinih oštrih, sabljastih i tvrdih listova koji im otežavaju kretanje.

Učinkoviti trikovi iz kućne radinosti

Osim sadnje biljaka, možete primijeniti i razne domaće pripravke. Jedan od najjednostavnijih je sprej od češnjaka i luka. Dovoljno je usitniti nekoliko češnjeva češnjaka i glavicu luka, prokuhati ih u vodi, ostaviti da se smjesa ohladi i procijediti je u bocu s raspršivačem. Tom tekućinom zatim poprskajte rubove dvorišta, temelje i druga mjesta gdje sumnjate da bi se zmije mogle pojaviti. Postupak je potrebno ponavljati svakih nekoliko tjedana ili nakon svake jače kiše. Eterična ulja, poput ulja klinčića, cimeta ili cedra, pomiješana s vodom također stvaraju mirisnu barijeru koju zmije izbjegavaju. Bijeli ocat može biti koristan oko vodenih površina, poput bazena ili vrtnih jezeraca, jer njegova kiselost iritira zmijsku kožu pri kontaktu.

Ipak, treba biti oprezan s nekim popularnim, ali lošim savjetima. Naftalin (kuglice protiv moljaca) i sumpor u prahu često se spominju kao repelenti, no njihova upotreba na otvorenom je opasna, ilegalna i otrovna za djecu, kućne ljubimce i okoliš, a pritom im učinkovitost protiv zmija nije znanstveno dokazana. Kombinacija čistoće, uklanjanja hrane i korištenja prirodnih mirisnih barijera najbolji je i najsigurniji put do dvorišta bez nezvanih gmazova.