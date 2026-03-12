Naši Portali
VRIJEDNO PRIZNANJE

Sjajne vijesti: Ovih četvero hrvatskih liječnika dobili Medicinskog Oscara

Epruvete s uzorcima krvi - testiranje na koronavirus
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
12.03.2026.
u 23:45

Nagrađeni su istaknuli da to priznanje potvrđuje važnost znanstvenog i istraživačkog rada u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Čak četvero hrvatskih liječnika: Helena Ostović, Berislav Ruška, Leon Marković i Liborija Lugović Mihić dobitnici su ovogodišnje, 12. nagrade za medicinska istraživanja - International Medis Awards (IMA), popularno zvane Medicinski Oscar. Nagrade, koje su im dodijeljene u četvrtak u Ljubljani, naglašavaju važnost znanstvenog rada u razvoju suvremene medicine i unapređenju skrbi za pacijente te daju priznanje liječnicima i farmaceutima iz srednje i istočne Europe koji se, uz svoj redoviti rad, bave i znanstvenim istraživanjima. Dodjeli nagrada prisustvovala je i slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar koja je istaknula da njihovo djelovanje nadilazi granice laboratorija, ambulanti i sveučilišta te dokazuje da su najdragocjenija postignuća u medicini ona koja spajaju znanstvenu izvrsnost s neposrednom brigom za čovjeka. "Vaša istraživanja oblikuju budućnost liječenja i nadahnjuju mlade generacije koje tek započinju svoj put", poručila je Pirc Musar.

Nagrađeni su istaknuli da to priznanje potvrđuje važnost znanstvenog i istraživačkog rada u svakodnevnoj kliničkoj praksi koji ima potencijal unaprijediti razumijevanje bolesti, dijagnostičke pristupe i terapijske odluke. Liječnica Helena Ostović iz KB-a Dubrava nagrađena je u kategoriji intenzivne medicine i anesteziologije za rad "Učinak intravenskog lidokaina, ketamina i kombinacije lidokain-ketamin u kirurgiji kolorektalnog karcinoma: randomizirano kontrolirano ispitivanje". Prvi put je sustavno analizirana interakcija ta dva anestetika, a rezultati pokazuju da njihova primjena poboljšava kontrolu poslije operacijske boli uz smanjenu potrebu za opioidnim analgeticima.

Berislav Ruška iz KB-a Sveti Duh dobio je nagradu u području neurologije za rad "Razvoj poremećaja autonomnog živčanog sustava u multiploj sklerozi: šestogodišnje praćenje" koji je pokazao da uvođenje visokoučinkovite terapije može značajno smanjiti rizik dugotrajnog oštećenja autonomnog sustava.

Leon Marković, također iz KB-a Sveti Duh, nagrađen je u području oftalmologije za svoj doktorski rad "Razlike u ekspresiji proteina Wnt signalnog puta među podtipovima retinoblastoma u odnosu na fosforilaciju pRb" koji se bavi proučavanjem bioloških mehanizama koji dovode do nastanka i napredovanja retinoblastoma, rijetkog, ali najčešćeg primarnog tumora oka u dječjoj dobi. 

Rezultati pridonose boljem razumijevanju i klasifikaciji tumora te razvoju personaliziranih terapijskih pristupa. Četvrta nagrađena iz Hrvatske je Liborija Lugović Mihić iz KB-a Sestre milosrdnice u području pulmologije i alergologije, a njezin rad "Povezanost proinflamatornih citokina IL‐6 i TNF‐α, psihološkog stresa i težine kronične spontane urtikarije" dokazao je značajnu povezanost psihološkog stresa i kronične urtikarije te otvorio mogućnosti za nove terapijske pristupe usmjerene na upalne procese u koži.

Hrvatska s najviše finalista

U svakoj od devet medicinskih kategorija izabrana su po dva finalista, a međunarodni znanstveni odbor ove je godine pregledao 243 znanstvena rada iz 11 zemalja. Od ukupno 196 prihvaćenih radova, hrvatski liječnici i farmaceuti prijavili su 41 znanstveni rad. Hrvatska je ove godine imala najviše finalista za tu prestižnu nagradu - pet, a Vlatka Sotošek iz KBC-a Rijeka s radom "Učinak operacije aortokoronarnog premoštenja na koncentraciju interleukina‐18 i biomarkere razgradnje endotelnog glikokaliksa" bila je druga finalistica u kategoriji intenzivne medicine i anesteziologije.

Osim hrvatskih liječnika, nagrađeni su ove godine Jelena Petković-Dabić iz BiH (dermatologija), Milica Bajčetić iz Srbije (farmacija) te iz Češke Zdenek Rušavy (ginekologija), Michaela Richtrova (pedijatrija) i Marketa Dudkova (reumatologija). Pobjednici su dobili brončanu skulpturu "Budućnost" slovensko-hrvatskog kipara Jakova Brdara, diplomu i novčanu nagradu. Nagrada IMA ustanovljena je 2014. godine na inicijativu slovenske farmaceutske kompanije Medis, koja je i glavni pokrovitelj projekta.

DU
Dubokogrlo
00:38 13.03.2026.

sjajno, dajte im novac a ne da vam odu u svijet, zasluzili su.

VE
veljača
00:39 13.03.2026.

Bravo za doktore! Ponosni smo!

