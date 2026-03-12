Naši Portali
POZVANI SVI BRANITELJI, GRAĐANI, ZAINTERESIRANI...

U Sesvetama obilježavanje 35. godišnjice osnivanja Narodne zaštite

Zagreb: Ivo Josipovi? na 20. obljetnici osnivanja odreda Narodne zaštite
Zeljko Hladika/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.03.2026.
u 20:47

Udruga veterana, vojnika i domoljuba poziva branitelje, građane i sve zainteresirane da im se pridruže u dvodnevnom obilježavanju 35. godišnjice osnivanja Narodne zaštite, koje će se održati 14. i 15. ožujka u Sesvetama. Program obilježavanja uključuje sportsko natjecanje i projekciju dokumentarnog filma, s ciljem podsjećanja na važnu ulogu Narodne zaštite u obrani Republike Hrvatske te očuvanja sjećanja na zajedništvo, hrabrost i solidarnost u Domovinskom ratu.

U subotu, 14. ožujka, u EightBall klubu Sesvete (Kelekova 8) održat će se Braniteljski troboj, ekipni turnir koji objedinjuje tri discipline: šah, biljar i pikado. Svaku ekipu čine tri natjecatelja, a svaki sudjeluje u jednoj od navedenih disciplina. Rezultati pojedinačnih natjecanja zbrajaju se kako bi se dobio konačni ekipni pobjednik. Početak natjecanja je u 10 sati, a prijava ekipa moguća je SMS-om ili putem WhatsAppa na broj 091 387 4478. Organizatori navode kako je za sve sudionike osigurano osvježenje i prigodni poklon, dok se kotizacija ne naplaćuje.

U nedjelju, 15. ožujka u 19 sati, u Kinu Sesvete održat će se projekcija dokumentarnog filma „Braća po oružju“ u produkciji UVVID-a. Film donosi istinita i potresna svjedočanstva pripadnika srpske manjine koji su tijekom Domovinskog rata, unatoč etničkim i političkim pritiscima, izabrali stati u obranu Republike Hrvatske. Njihove priče govore o hrabrosti, moralnoj odgovornosti i dubokoj ljudskosti, a film podsjeća na univerzalne vrijednosti koje nadilaze etničke i političke podjele te naglašava snagu osobnog izbora u najtežim trenucima nacionalne povijesti. Ulaz na projekciju je slobodan.

Iz Udruge veterana, vojnika i domoljuba poručuju kako ovim dvodnevnim događajem žele odati počast svim sudionicima Narodne zaštite i Domovinskog rata, ali i podsjetiti na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i odgovornosti prema domovini.

Ključne riječi
veterani Sesvete

