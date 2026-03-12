Iva Radić više nije direktorica Journala: 'Izvlačili su novac, sve sam prijavila. Ovo nije kraj, nego početak jednog novog poglavlja'

Medijski rat o kojemu su proteklih mjeseci brujali zagrebački društveni krugovi ovih je dana izašao i u javnost. Riječ je o sukobu nekoć jedne od najpopularnijih manekenki Ive Radić i njezine poslovne partnerice Lane Bedeković Rosandić, vlasnice marketinške agencije Alert, koje su u sporu oko popularnog lifestyle portala Journal. Naime, iz krugova bliskih dojučerašnjim suradnicama, sada dolaze razne optužbe za nezakonito izvlačenje novca pa i preuzimanje tvrtke, a cijeli je slučaj prijavljen i nadležnim institucijama. I premda su kuloari brujali o raskolu između Ive Radić i Lane Rosandić Bedeković, jer su njihova imena medijski najeksponiranija, priča je zapravo puno zamršenija, a uključuje više aktera. Kako je riječ o influencerici čiji je medijski utjecaj sasvim sigurno bio važan i za uspjeh portala Journal.hr, Iva se prva iskrenom i emotivnom porukom obratila i svojim pratiteljima. Izjavu donosimo u cijelosti:

"Kao suvlasnica društva Journal, trgovina in storitve u Sloveniji uz Xingbing Shia i kao dosadašnja direktorica društva Journal Media d.o.o. u Hrvatskoj, ovim putem obavještavam javnost da s današnjim danom više nisam direktorica društva Journal Media d.o.o. Prema dosad utvrđenim činjenicama, postoji osnovana sumnja da je skupina fizičkih osoba, rodbinski povezanih s drugim suvlasnikom društva Journal, trgovina in storitve iz Slovenije, a od kojih je jedan od njih zaposlenik Journal Media d.o.o., sudjelovala u radnjama kojima su sredstva iz društva izvlačena na nezakonit način. Te osobe su od 2015. godine, a uz moje puno povjerenje, vodile financijsko poslovanje, računovodstvene i knjigovodstvene usluge cjelokupnog poslovanja povezanog s portalom Journal Media d.o.o. Prije više od godinu i pol dana, zbog sumnji u nepravilnosti u poslovanju, angažirala sam financijske sudske vještake koji su utvrdili ozbiljne nepravilnosti koje upućuju na osnovanu sumnju u počinjenje niza kaznenih djela protiv gospodarstva na štetu društva. U povodu navedenog obratila sam se i nadležnim tijelima te pokrenula potrebne sudske postupke.

Također, prošlog ljeta, nakon utvrđenih nepravilnosti, promijenila sam knjigovodstveni i računovodstveni servis koji do danas nije dostavio poslovnu dokumentaciju za razdoblje u kojem je vodio te poslove, što samo po sebi upućuje na moguće pokušaje zataškavanja i potencijalna krivotvorenja. Istodobno, uočene su dodatne radnje koje upućuju na moguće pokušaje prikrivanja nezakonitih aktivnosti, uključujući radnje koje upućuju na uklanjanje ili brisanje poslovne komunikacije te postupke koji mogu biti štetni za društvo. Kaznena prijava podnesena je protiv skupine fizičkih osoba, rodbinski povezanih s drugim suvlasnikom društva Journal, trgovina in storitve iz Slovenije, među kojima je i jedan zaposlenik društva Journal Media d.o.o. Istovremeno sam već duže vrijeme izložena pritiscima za prodaju svog udjela u tvrtki, što se, uz sve prethodno izloženo, može shvatiti i kao moguća namjera trećih osoba da preuzmu tvrtku Journal Media d.o.o. Međutim, jasno ističem da moj udio nije na prodaju. Journal je moj autorski projekt i učinit ću sve da ga nastavim razvijati. U potpunosti ću surađivati s nadležnim institucijama kako bi se razjasnile sve okolnosti i zaštitili interesi društva. Nažalost, zbog radnji trećih osoba koje su onemogućile uobičajeno poslovanje portala, već su jučer morale biti obustavljene ugovorene kampanje na digitalnim kanalima – nešto što se u deset godina postojanja Journala nikada nije dogodilo. O svemu sam već pravodobno obavijestila većinu partnera, klijenata i suradnika, a ovom izjavom želim informaciju podijeliti i sa svima do kojih možda još nije stigla. Kao suvlasnica društava i dalje ću poduzimati sve raspoložive pravne korake radi zaštite imovine društava i interesa svih suradnika i osoba koje su s društvima poslovno povezane i kojima je Journal bio više od običnog posla. Strast bez radnog vremena. Borba za projekt koji sam stvorila tek počinje.

Ovaj status bit će na snazi do završetka procesa uređenja suvlasničkih odnosa. I dalje sam suvlasnica društva Journal, trgovina in storitve u Sloveniji, koje je vlasnik svih platformi, a ova odluka ni na koji način ne utječe na poslovanje Journal Srbija. Zbog istrage i pravnog procesa zasad neću davati dodatne izjave na ovu temu. Ne mogu vam opisati koliko meni i cijelom timu koji je stvarao Journal znači svaka vaša poruka podrške, svaki lajk i svako srce kroz svih, sada već 11 godina našeg rada. Hvala vam od srca – ulijevate mi snagu koja je meni i mom timu sada najpotrebnija. Djevojke, volim vas i ponosna sam na svaku od vas. Prošle smo zajedno puno, ali jedno se nikada nije promijenilo – uvijek smo radile pošteno, časno, pravično i ljudski. I takve ćemo i ostati. Istinu je dovoljno reći jednom. Naša djela govore. Glavu gore. Ovo nije kraj, nego početak jednog novog poglavlja. Pratimo se. I čekajte moje nove projekte", napisala je Iva. Za komentar smo pitali i Lanu Rosandić Bedeković. Do objave ovog teksta nije odgovorila na naš poziv, a njezinu izjavu ćemo svakako objaviti kada je dobijemo.









