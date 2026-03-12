Naši Portali
NEVJEROJATNA AVANTURA

Hrvat na vrhu svijeta: razvio sam hrvatsku zastavu i gledao u oči kralju Arktika

Autor
Gabrijela Krešić
12.03.2026.
u 12:44

Martin Mitrović je, kao prvi časnik palube na ekspedicijskom kruzeru Hanseatic Spirit, doplovio do Sjevernog pola i razvio hrvatsku zastavu. Cijelim putem trajala je zahtjevna i neizvjesna bitka s ledom, jer ruta se zbog divovskih santi stalno mijenja

Na Sjevernom polu nema putokaza. Nema obale, nema brda, nema kuća ni svjetionika. Nema ničega po čemu bi se moglo reći da si stigao, osim jednog vrlo konkretnog znaka – zvuka. Zvuka lomljenja leda pod pramcem broda. A on se, kaže mladi pomorac Martin Mitrović, zauvijek pamti.

– Prvi udarac broda u led dogodio se upravo dok sam bio na straži i to je trenutak koji ću pamtiti cijelu karijeru. Nije riječ o dramatičnom prizoru kakav se očekuje u filmovima, nego o jasnoj spoznaji da smo ušli u područje gdje se ne improvizira – govori. Tim je zvukom, simbolično i stvarno, započela ekspedicija prema Sjevernom polu na kojoj se ovaj 34-godišnji hrvatski pomorac našao kao prvi časnik palube na ekspedicijskom kruzeru Hanseatic Spirit. Vijest da ide na sam vrh svijeta stigla mu je u travnju prošle godine, a u prvi ju je mah doživio gotovo nestvarno.

kruzer polarni medvjed sjeverni pol hrvatski pomorac Martin Martinović arktik

