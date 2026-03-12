Dekaniću zatvor zbog lažiranja nesreće. Ovo su pomagači...

GRMOJA TRAŽI VOLONTERE

Grmoja: Tražimo 5.000 volontera za referendumsku inicijativu o zašiti gotovine

"Kad netko štiti hrvatske interese i želi poslati poruku da nam nitko ne može držati lekcije, kao suverenist moram biti na toj poziciji, neovisno o tomu je li netko pretjerao i je li se moglo nešto drukčije," rekao je Grmoja.