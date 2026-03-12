Naši Portali
Gledajte '240 sekundi' 24sata

Dekaniću zatvor zbog lažiranja nesreće. Ovo su pomagači...

VL
Autor
Vecernji.hr
12.03.2026.
u 21:20

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'

Danas u vijestima Igora Bobića: Na jedinstvenu kaznu zatvora od četiri godine osuđen je bivši vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić. Korona kidu i ocu Anđelku uskoro će suditi zbog prodaje krivotvorenih kovid testova za 450 tisuća eura. Bespravnu gradnju izbornika Dalića i susjeda provjerava DORH. Krapinskom županu Kolaru laknulo jer je USKOK odustao od istrage...

Ključne riječi
Igor Bobić 240 sekundi 24sata

