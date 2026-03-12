Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEČERAS U PROVJERENOM

Miss opkoljenog Sarajeva o kojoj su pjevali Bono Vox i Pavarotti, čije lice je obišlo svijet: 'Mi smo se tako lijepo družile'

Foto: Provjereno/Nova TV
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
12.03.2026.
u 17:42

Na natjecanje se uopće nije sama prijavila, već je to učinila njezina majka, a cipele je za tu priliku posudila od ujne. Inela Nogić imala je tada sedamnaest godina i ponijela je titulu legendarne Miss opkoljenog Sarajeva

Večerašnje Provjereno donosi detalje jedne od legendarnih priča ratnih 90-ih godina, koja je zapisana čak i u hitu Bona Voxa koji je pjesmu Miss Sarajevo otpjevao s Pavarottijem. Dok su granate odjekivale, u tom podrumu odvijala se nadrealna scena i izbor ljepote! Tada 17-godišnja Inela Nogić našla se na postolju u opkoljenom Sarajevu. S odmakom od 33 godine, prisjetila se tih dana i u knjizi koju je napisala, ali i pred kamerom Provjerenog. Na njezinoj amsterdamskoj adresi posjetila ju je reporterka Barbara Majstorović.

Na natjecanje se uopće nije sama prijavila, već je to učinila njezina majka, a cipele je za tu priliku posudila od ujne. Inela Nogić imala je tada sedamnaest godina i ponijela je titulu legendarne Miss opkoljenog Sarajeva. Sada, nakon više od 30 godina, i sama se divi svojoj hrabrosti u to vrijeme. Za Provjereno otkriva da je to tada bio bijeg od surove stvarnosti. 'Mi smo se tako lijepo družile, tu je bilo pjesme, tu je bilo podrške. Ako je netko nervozan, eto ti sat vremena, koliko je već trajalo sve to, mi smo bile u toj nekoj normali. Mi smo se vratili u normalu. Rat je bio daleko', za Provjereno govori Inela.  

Trideset godina kasnije napisala je autobiografiju “Miss opkoljenog Sarajeva” u kojoj opisuje kako je sve to proživjela kao sedamnaestogodišnjakinja. 'I zato sam odlučila da napišem u knjigu, da ja vratim to 17-godišnjoj djevojci glas da kažem kako je i što je. Jer ona je postala simbol znači tog ratnog perioda. Nitko je nije pitao kako je i što je, kako se ona osjeća', govori Inela koja danas živi u Amsterdamu i majka je dvoje djece..

Kasnije je shvatila da ju je majka prijavila kako bi joj dala barem neku nadu da će se spasiti od rata. Koliko je to tada značilo, što kaže na svjetski hit ''Miss Sarajevo'' koji su otpjevali Bono Vox i Pavarotti, i na činjenicu da je njezino je lice tada obišlo svijet? Odgovore na ova pitanja možete saznati večeras u Provjerenom, nakon Večernjih vijesti na Novoj TV!
Kina godinama sadila milijarde stabala usred pustinje: Sateliti sada pokazali nevjerojatan rezultat
Ključne riječi
Pavarotti bono vox miss opkoljen grad Sarajevo

Komentara 1

Pogledaj Sve
HŽalostanV
18:25 12.03.2026.

Ima sreće da nije naletjela na Vučića sa kišobranom !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!