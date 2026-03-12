Kći Nives Celzijus javno isprozivala majku i mnoge šokirala riječima: 'Zbog ovog nije ni čudo što nemaš dečka'

Gledajući senzualne kadrove i provokativne scene iz novog glazbenog spota svoje majke, najiskreniju, i najstrožu kritiku Nives Celzijus neočekivano je uputila njezina kći Taisha. Dok je pratila nedavno objavljeni spot, nije štedjela poznatu pjevačicu, glumicu i spisateljicu, a komentare je iznosila potpuno bez zadrške. “Daj si krevet nabavite”, “18+”, “Mislila sam da će biti gore, dobro je, sviđa mi se”, “Nije ni čudo da nemaš dečka, ja ne znam tko bi ovo trpio”, samo su neke od duhovitih i pomalo oštrih opaski koje je Taisha izgovorila dok je gledala spot. Riječ je o videu za emotivnu baladu "Sinkronija", pjesmu za koju autorski potpis potpisuje sama Nives. U vokalnoj izvedbi pridružio joj se pjevač Dino Petrić.

O profesionalnim ambicijama svoje kćeri Nives je nedavno govorila u razgovoru za časopis Story. Ujedno je na Instagramu otkrila kako Taisha trenutačno radi u jednom zagrebačkom kvartovskom kafiću. Govoreći o njezinim životnim odlukama, Nives nije skrivala ponos. "Taisha je prilično hirovita. Jedan dan želi biti dio javne scene, baš poput mene, a već drugi dan želi potpunu anonimnost. No kada nešto odluči, iznimno je fokusirana na ostvarenje cilja. Samosvjesna je, hrabra, ambiciozna i snalažljiva. Sigurna sam da će, za što god se odluči, uspjeti u tome", rekla je Nives za Story. Osim Taishe, Nives ima i dvadesetogodišnjeg sina Leonea. Oboje djece dobila je u braku s bivšim nogometašem Dinom Drpićem, s kojim i nakon razvoda održava korektan odnos.

Božo Vrećo: 'Nisam rodno određen, s tim se velik broj mladih poistovjećuje. To je vizionarska sloboda'

Govoreći o svojoj djeci, pjevačica je nedavno istaknula koliko je ponosna na ljude u koje su izrasli. "Općenito sam jako sretna jer vidim da su dobri i ispravni ljudi, empatični, razumni i pravedni. Ne nose u sebi teret mržnje ni zavisti. Nikada ih nisam čula da ružno govore o nekome ili da osuđuju druge", pohvalila se Nives. Podsjetimo, Nives je prošle godine gostovala u Večernjakovoj popularnoj emisiji "Show na kvadrat", a ondje je otvoreno i bez zadrške govorila je o mnogim temama. S našim je novinarom prošla sve zanimljive teme u njezinu životu, od ranih početaka manekenske karijere, do fotkanja za Playboy te književne nagrade Kiklop za njezinu nezaboravnu knjigu "Gola istina". Danas je ona uspješna i kao glazbenica, ali i glumica. Nedavno je objavila pjesmu zanimljiva naziva "Je bome je" u suradnji s Prima bendom, a u susjednoj državi glumi i u seriji Aviondžije te u jednoj novoj dramskoj seriji. – Još od svoje petnaeste godine sam u ovom poslu, i dosta uspješno egzistiram. Imala sam dugi period u kojemu su me mediji odlučili "mrziti", iz samo njima poznatog razloga. Borili su se da me ljudi ne prihvate. Doduše, u moje su vrijeme bili aktualni žuti i senzacionalistički mediji i nije postojala ta neka zaštita od laži i kleveta, kao što je to slučaj danas. Imala sam nesreću da sam stasala u periodu kada je to bilo najaktivnije, a proživjela sam hrpu negativnog PR-a – bez zadrške se, među ostalim, prisjetila Celzijus.

CIJELA EMISIJA:

– Vrlo sam rano krenula u posao, što je danas doista neobično. Meni bi danas bilo zastrašujuće dijete pustiti u takav svijet tako rano, no ja sam bila jako buntovnički raspoložena. Mamu nikad ništa nisam pitala, a prvo snimanje bilo je snimanje naslovnice Auto kluba. Nije ni znala da idem to snimiti, doslovce sam samo skočila na neki automobil i fotkala se – prisjetila se početaka manekenske karijere. Ono što je svakako privuklo veliku pažnju domaćih medija jest njezin odnos s bivšim suprugom, umirovljenim nogometašem Dinom Drpićem te njegovom novom djevojkom. Bivši supružnici žive u istoj kući, samo u odvojenim stanovima, no svaki dan su zajedno. – Nismo odvojeni, mi smo gotovo uvijek zajedno, osim ako smo na putu ili je on sa svojom djevojkom. Super funkcionira, naravno kad boraviš s nekim puno vremena ima nekih nesuglasica, ali meni je on i dandanas i dalje jedan od najboljih prijatelja, i dalje ga neizmjerno volim – ispričala nam je Nives. Dodala je i kako se slaže s njegovom novom partnericom. – Nisam dobra s njegovom djevojkom, znamo se iz viđenja, nismo se dobro upoznale. Ona je, kao prvo, predivna osoba, koliko sam uspjela zaključiti iz njegovih priča, također super je s mojom djecom, pogotovo Taishom, što jako cijenim. A drugo, znate kako je zgodna, bolesno lijepa, kao Monica Bellucci – priznala je bez zadrške Nives i pokazala kako žena ženi nije vuk. Otkrila nam je i je li istina da je imala seks nasred stadiona Maksimir s Dinom Drpićem, bi li popila kavu s Ivom Sanaderom. Zaigrala je i novu verziju igrice "ILI ILI" u kojoj je otkrila bi li radije imala seks u troje ili seks sa ženom, ali i s kim bi prije na večeru – sa Zoranom Mamićem ili Zdravkom Mamićem.