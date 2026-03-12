Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 183
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'MORAMO OVO SHVATITI OZBILJNO'

VIDEO Orbán objavio kako potresen razgovara s obitelji: 'Sigurno ćete vidjeti na vijestima...'

Foto: Facebook/Screenshot
1/3
Autor
Dora Taslak
12.03.2026.
u 11:39

Odnosi Mađarske i Ukrajine posljednjih su tjedana posebno napeti

"Ukrajinci već prijete mojoj obitelji, mojoj djeci i mojim unucima", naveo je mađarski premijer Viktor Orbán, dok se sukob između Kijeva i Budimpešte sve više zaoštrava. Objavio je video na kojem navodno razgovara sa svojim kćerima te istaknuo kako su svi članovi njegove obitelji dobro, ali kako mora postojati granica. "Sigurno ćete vidjeti na vijestima da su Ukrajinci zaprijetili ne samo meni nego i vama. Moja djeca i unuci… Moramo ovo shvatiti ozbiljno, ali se ne smijemo bojati", kazao je Orbán tijekom telefonskog razgovora, kako prenosi The Guardian.

Smatra se kako je ovo bila Orbánova reakcija na riječi Hrihorija Omelčenka, umirovljenog političara koji je 1990-ih radio u Ukrajinskoj sigurnosnoj službi (SBU). On je, naime, u televizijskom intervjuu uputio prijetnje Orbánu, sugerirajući da bi ga mogli loviti ako ne promijeni svoj protuukrajinski stav. Ranije je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski rekao da će ukrajinskim trupama dati adresu "određene osobe“ kako bi s njom mogli razgovarati "na svom jeziku“. Iako nije imenovao Orbána, široko se shvaćalo da misli na njega. 

Odnosi Mađarske i Ukrajine posljednjih su tjedana posebno napeti. Ankete pritom pokazuju da Orbán zaostaje za izazivačem Péterom Magyarom uoči parlamentarnih izbora sljedeći mjesec. S obzirom na to, u Mađarskoj jača protuukrajinska kampanja. Orbana, inače, mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom. I krajem studenoga je, podsjetimo, bio u Moskvi kod ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dvojica čelnika tada su razgovarala o energetskoj suradnji i mirovnim pregovorima o Ukrajini, a Putin je pohvalio Orbana zbog "uravnoteženog" stava prema ratu u Ukrajini.

Okidač za najnoviji krug napetosti bila je ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku, a koji je navodno oštećen u ruskom napadu dronom. Kao odgovor, Orbán je blokirao daljnje sankcije EU Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. Nakon toga, Mađarska je zaplijenila konvoj od dva oklopna vozila u vlasništvu Oschadbanke, ukrajinske državne štedionice, i uhitila sedam Ukrajinaca koji su ga pratili. Konvoj je prevozio desetke milijuna eura u gotovini i zlatne poluge iz Beča u Kijev, a Budimpešta je sugerirala da se radi o pranju novca. Ukrajinci su nakon više od 24 sata odvedeni na granicu s Ukrajinom, a novac i zlato još uvijek su u Mađarskoj.
Napeto između dvije saveznice u Europskoj uniji. Sve je 'zakuhao' Donald Trump?
Ključne riječi
prijetnje Ukrajina Mađarska Viktor Orban

Komentara 51

Pogledaj Sve
MR
MrWho
12:09 12.03.2026.

A što je s ukrajinskom brojnom djecom koja ginu po Ukrajini, što ćemo s njima Orbane, imaju li ta djeca pravo na život, imaju li njihovi roditelji pravo na zabrinutost?

Avatar Platipus99
Platipus99
11:56 12.03.2026.

Bit će da u slučaju poraza za Viktora i njegovu obitelj nema mjesta u Moskvi, pa grebe i rukicama i nogicama.

Avatar Joja
Joja
11:46 12.03.2026.

A jadnik...Ukrajinci bi se mozda trebali klanjat mu sto ih blokira, kritizira i velica Moskvu sto ih napada?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!