VIDEO Orbán objavio kako potresen razgovara s obitelji: 'Sigurno ćete vidjeti na vijestima...'

"Ukrajinci već prijete mojoj obitelji, mojoj djeci i mojim unucima", naveo je mađarski premijer Viktor Orbán, dok se sukob između Kijeva i Budimpešte sve više zaoštrava. Objavio je video na kojem navodno razgovara sa svojim kćerima te istaknuo kako su svi članovi njegove obitelji dobro, ali kako mora postojati granica. "Sigurno ćete vidjeti na vijestima da su Ukrajinci zaprijetili ne samo meni nego i vama. Moja djeca i unuci… Moramo ovo shvatiti ozbiljno, ali se ne smijemo bojati", kazao je Orbán tijekom telefonskog razgovora, kako prenosi The Guardian.

Smatra se kako je ovo bila Orbánova reakcija na riječi Hrihorija Omelčenka, umirovljenog političara koji je 1990-ih radio u Ukrajinskoj sigurnosnoj službi (SBU). On je, naime, u televizijskom intervjuu uputio prijetnje Orbánu, sugerirajući da bi ga mogli loviti ako ne promijeni svoj protuukrajinski stav. Ranije je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski rekao da će ukrajinskim trupama dati adresu "određene osobe“ kako bi s njom mogli razgovarati "na svom jeziku“. Iako nije imenovao Orbána, široko se shvaćalo da misli na njega.

Odnosi Mađarske i Ukrajine posljednjih su tjedana posebno napeti. Ankete pritom pokazuju da Orbán zaostaje za izazivačem Péterom Magyarom uoči parlamentarnih izbora sljedeći mjesec. S obzirom na to, u Mađarskoj jača protuukrajinska kampanja. Orbana, inače, mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom. I krajem studenoga je, podsjetimo, bio u Moskvi kod ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dvojica čelnika tada su razgovarala o energetskoj suradnji i mirovnim pregovorima o Ukrajini, a Putin je pohvalio Orbana zbog "uravnoteženog" stava prema ratu u Ukrajini.

Okidač za najnoviji krug napetosti bila je ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku, a koji je navodno oštećen u ruskom napadu dronom. Kao odgovor, Orbán je blokirao daljnje sankcije EU Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. Nakon toga, Mađarska je zaplijenila konvoj od dva oklopna vozila u vlasništvu Oschadbanke, ukrajinske državne štedionice, i uhitila sedam Ukrajinaca koji su ga pratili. Konvoj je prevozio desetke milijuna eura u gotovini i zlatne poluge iz Beča u Kijev, a Budimpešta je sugerirala da se radi o pranju novca. Ukrajinci su nakon više od 24 sata odvedeni na granicu s Ukrajinom, a novac i zlato još uvijek su u Mađarskoj.