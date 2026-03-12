U tijelu ukrajinskog vojnika pronađena granata: Stručnjaci morali evakuirati mrtvačnicu

Tijekom obdukcije ukrajinskog vojnika, čije je tijelo vraćeno iz Rusije u sklopu razmjene, forenzičari su otkrili neeksplodiranu granatu. Zbog opasnosti, osoblje mrtvačnice evakuirano je, a stručnjaci za razminiranje uklonili su i uništili eksploziv.

Viktor Bachynskyi, voditelj Černivskog regionalnog ureda za forenzičku istragu, izjavio je za Spuljne: „Kad je stručnjak započeo obdukciju, otvorio je lubanju i prsnu šupljinu, zatim dosegnuo ud i počeo ga rezati, pronašao je neeksplodiranu granatu ispod kože.“

😳A grenade found in the body of a deceased soldier returned by Russia in Chernivtsi



During the autopsy of a deceased soldier returned by Russia, a live grenade was found. According to Viktor Bachynskyi, head of the regional forensic medical bureau, the grenade entered the body… pic.twitter.com/Uh79D8Tu4w — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2026

Bachynskyi je objasnio da se pri pregledima tijela vraćenih iz Rusije povremeno pronalaze eksplozivne naprave u džepovima, no ovoga puta granata je bila unutar tijela, točnije, prošla je kroz trbušnu šupljinu i zaustavila se ispod kože desne natkoljenice, piše Ukrainska Pravda.

Nakon otkrića, tijelo je sigurno prevezeno, a granata uništena kontroliranim eksplozivom. Bachynskyi je dodao da tijela obično prolaze dodatne preglede stručnjaka za razminiranje Državne službe za izvanredne situacije prije obdukcije, no ovaj put opasna naprava nije odmah identificirana. Podsjetimo, 26. veljače Ukrajina je zaprimila tisuću tijela u sklopu repatrijacije, koja prema izvješćima s ruske strane mogu pripadati ukrajinskim vojnicima.