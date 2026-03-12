Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 211
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPASNO OTKRIĆE U TIJELU

U tijelu ukrajinskog vojnika pronađena granata: Stručnjaci morali evakuirati mrtvačnicu

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Zaporizhzhia
Foto: STRINGER/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
12.03.2026.
u 21:08

Ukrajina je 26. veljače zaprimila tisuću tijela u sklopu repatrijacije, koja prema izvješćima s ruske strane mogu pripadati ukrajinskim vojnicima.

Tijekom obdukcije ukrajinskog vojnika, čije je tijelo vraćeno iz Rusije u sklopu razmjene, forenzičari su otkrili neeksplodiranu granatu. Zbog opasnosti, osoblje mrtvačnice evakuirano je, a stručnjaci za razminiranje uklonili su i uništili eksploziv.

Viktor Bachynskyi, voditelj Černivskog regionalnog ureda za forenzičku istragu, izjavio je za Spuljne: „Kad je stručnjak započeo obdukciju, otvorio je lubanju i prsnu šupljinu, zatim dosegnuo ud i počeo ga rezati, pronašao je neeksplodiranu granatu ispod kože.“

Bachynskyi je objasnio da se pri pregledima tijela vraćenih iz Rusije povremeno pronalaze eksplozivne naprave u džepovima, no ovoga puta granata je bila unutar tijela, točnije, prošla je kroz trbušnu šupljinu i zaustavila se ispod kože desne natkoljenice, piše Ukrainska Pravda.

Nakon otkrića, tijelo je sigurno prevezeno, a granata uništena kontroliranim eksplozivom. Bachynskyi je dodao da tijela obično prolaze dodatne preglede stručnjaka za razminiranje Državne službe za izvanredne situacije prije obdukcije, no ovaj put opasna naprava nije odmah identificirana. Podsjetimo, 26. veljače Ukrajina je zaprimila tisuću tijela u sklopu repatrijacije, koja prema izvješćima s ruske strane mogu pripadati ukrajinskim vojnicima.
FOTO Nema čega nema: Zagrepčani 'opkolili' prvi Action, evo što se sve ondje može kupiti
Aftermath of a Russian missile and drone attack in Zaporizhzhia
1/53
Ključne riječi
granata rat Rusija Ukrajina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!