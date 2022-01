Pronađeno novorođenče u kutiji na Aljasci, ostavili i poruku: 'Nađite mi obitelj'

Novorođeno dijete pronađeno je na niskim temperaturama u kartonskoj kutiji u Fairbanksu na Aljasci. U dobrom je zdravstvenom stanju, a majka je u međuvremenu pronađena.

Bilo je otprilike -12 Celzijevih stupnjeva kada je dijete pronađeno, javlja CBS, a žena koja ga je pronašla oko 14 sati objavila je to na društvenim mrežama.

- Molim vas uzmite me i nađite mi obitelj. Moja obitelj moli bilo koga tko me pronađe - pisalo je na pismu koje je ostavljeno pokraj djeteta.

- Rođen sam 31. prosinca 2021. u 6 sati ujutro. Rodio sam se 12 tjedana prerano, a moji roditelji i baka i djed nemaju hranu ili novce s kojim bi me udržavali. Nikada nisu htjeli ovo napraviti. Moja majka je jako tužna - pisalo je.

