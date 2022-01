Nakon što je izgubila dijete, popularna pjevačica otkrila da je zaražena koronavirusom

Prošla godina bila je jedna od najgorih za britansku pjevačicu Jessie J (33). Nakon što je otkrila da je izgubila dijete, zarazila se koronavirusom na jednoj intimnoj snimci u The Hotel Caffeu u Hollywoodu 15. prosinca. Pokazujući slike sa svirke, Jessie J je napisala na društvenim mrežama da je dobila koronavirus na tom događaju, unatoč svim mogućim mjerama koje su poduzete da nastup bude siguran. No, neki su komentirali pod objavama da nastup i nije toliko podržavao mjere, s obzirom na to da dosta ljudi nije nosilo maske.

Toga dana Jessie je pred publikom progovorila o gubitku bebe. Podsjetimo, i na Instagramu je objavila tužnu vijest kada je objavila fotografiju s testom za trudnoću i napisala da srce djeteta više ne kuca.

"Još jučer ujutro sam se smijala s prijateljicom govoreći: 'Ozbiljno, kako ću sutra navečer izdržati svoj nastup u LA-u a da ne kažem publici da sam trudna?' Već jučer poslijepodne brinulo me kako ću odraditi nastup bez da se slomim... Nakon trećeg ultrazvuka rekli su mi da se više ne čuju otkucaji srca.. Jutros. Osjećam se kao da nemam kontrolu nad svojim emocijama. Možda ću zažaliti što sam ovo objavila. Možda i neću. Ne znam", zaključila je pjevačica koja je u objavi objasnila zašto nije otkazala koncert zakazan samo nekoliko sati nakon što je saznala tužnu vijest.

"Želim pjevati večeras. Ne zato što izbjegavam tugu ili proces tugovanja, već zato što znam da će mi večerašnje pjevanje pomoći. Odradila sam 2 koncerta u 2 godine i moja duša to treba. Danas još više. Znam da će neki ljudi misliti da sam trebala otkazati. Ali u ovom trenutku jasna mi je samo jedna stvar. Počela sam pjevati kad sam bila mlada zbog radosti, da bih ispunila svoju dušu i ljubav prema sebi, to se nikada nije promijenilo i moram to odraditi na svoj način. Želim biti iskrena i istinita i ne skrivati ​​što osjećam. Ja to zaslužujem. Želim biti ono što mogu biti u ovom trenutku. Ne samo za publiku već i za sebe i moju malu bebu koja je učinila najbolje što je znala. Znam sebe i znam da ću o tome pričati na pozornici jer sam takva. Dakle, to umjesto emotivnog govora kojim bih pokušavala objasniti svoju energiju. Ovo je sigurnije", kazala je pjevačica u objavi na dan koncerta 25. studenoga i dodala: "Odlučila sam sama imati dijete. Jer to je sve što sam ikada željela i život je kratak. Zatrudnjeti je samo po sebi bilo čudo i iskustvo koje nikada neću zaboraviti i znam da ću ga ponovno doživjeti. Još sam u šoku, tuga je ogromna. Ali znam da sam jaka i znam da ću biti ok", zaključila je shrvana pjevačica.

Tuga je tim veća jer je Jessie J još 2018. godine javnosti priznala da ne može imati djecu stoga joj je ovo bila jedina i najveća želja u životu.

VIDEO>>Pogledajte najbolje trenutke s dodjele Večernjakove ruže