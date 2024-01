Prometni kolaps: Jedna od najprometnijih hrvatskih cesta zatvorena zbog sanacije cestovne odvodnje

Počinju radovi sanacije cestovne odvodnje na Riječkoj obilaznici od čvora Orehovica do čvora Učka (Matulji) u oba smjera, izvodit će se do 25. siječnja i planirani su tako da se prometni zastoji i kolone vozila svedu na minimum, priopćile su u srijedu Hrvatske autoceste (HAC). Ističu da će se u slučaju stvaranja zastoja privremeno ukloniti regulacija prometa.

Radovi će se izvoditi tijekom cijelog dana, međutim kako se vrši sanacija odvodnje i u tunelima, određene aktivnosti, a u cilju očuvanja sigurnosti svih korisnika i samih radnika, nije moguće izvoditi pod prometom. Zbog toga će autocesta u više navrata, tijekom noćnih sati, biti zatvorena za sav promet u oba smjera, obavještava HAC.

Prvo takvo zatvaranje dionice od čvora Orehovica do čvora Škurinje u oba smjera i preusmjeravanje prometa na obilazne pravce izvodit će se od 10./ 11. siječnja, te od 11./ 12. siječnja od 21 do 6 sati. Obilazni pravci su iz smjera Rupe u smjeru Zagreba (čvor Škurinje (A7) - D403 - ul. Fiorella La Guardije - Pomerio - ul. Žrtava fašizma - ul. Rade Šupića - Šetalište Andrije Kačića Miočića- D8 - D404 - čvor Rijeka istok (A7) - čvor Orehovica (A6)); iz smjera Rupe u smjeru Križišće/otok Krk (čvor Škurinje (A7) - D403 - ul. Fiorella La Guardije - Pomerio - ul. Žrtava fašizma - ul. Rade Šupića - Šetalište Andrije Kačića Miočića - D8 - D404 - čvor Rijeka istok (A7)); iz smjera Zagreba u smjeru Rupe (čvor Orehovica (A6) - D3 - ul. Školjić - ul. Ivana Grohovca - ul. Žrtava fašizma - Pomerio - Fiorella La Guardije - D403 - čvor Škurinje (A7)) te iz smjera Križišća/otoka Krk u smjeru Rupe (čvor Rijeka istok (A7) - D404 - D8 - ul. Josipa Juraja Strossmayera - ul. Školjić - ul. Ivana Grohovca - ul. Žrtava fašizma - Pomerio - Fiorella La Guardije - D403 – čvor Škurinje (A7)).

POVEZANI ČLANCI:

Iz HAC-a obavještavaju i da će se u narednom tjednu provoditi nova zatvaranja dionica Riječke obilaznice, u noćnim terminima od 21 do 6 sati: dionica od čvora Škurinje do čvora Rujevica u oba smjera, u razdoblju od 15. do 17. siječnja te dionica od čvora Orehovica do čvora Škurinje u oba smjera, u razdoblju od 17. do 19. siječnja.

VIDEO U centru Zagreba proletio kroz crveno na križanju